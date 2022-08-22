Заместителем министра экономики РТ назначена Гузель Насибуллина

фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Заместителем министра экономики Татарстана, отвечающим за реализацию национальных проектов в республике, назначена Гузель Насибуллина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее она занимала должность начальника отдела проектной деятельности и координации реализации национальных проектов в Минэкономики РТ, а теперь займет бывшее место Айрата Шамсиева, который недавно был назначен первым заместителем министра экономики Татарстана.

Гузель Насибуллина окончила Камскую государственную инженерно-экономическую академию в 2012 году, после чего в 2017 году стала лауреатом конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». Награждалась благодарностями Президента Татарстана и Кабинета Министров РТ, а также ведомственными наградами.