Первым замглавы Минэкономики Татарстана назначен Айрат Шамсиев

Айрат Шамсиев назначен первым заместителем министра экономики Татарстана — директором Департамента развития предпринимательства и конкуренции. Ранее он занимал должность заместителя главы Минэкономики, сообщили в торговом ведомстве.

Фото: пресс-служба Минэкономики Татарстана

«Назначить с 18 августа 2022 года Шамсиева Айрата Дулфатовича на должность первого заместителя министра экономики Республики Татарстан — директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции, освободив от ранее занимаемой должности заместителя министра экономики Республики Татарстан», — отмечается в распоряжении Кабмина РТ, подписанном Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В этой должности он сменил Рустема Сибгатуллина, который стал руководителем межрегионального филиала федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани. Теперь Шамсиев будет заниматься финансовой и информационной поддержкой предпринимателей, а также развитием промпарков и анализом развития татарстанского бизнеса.

Айрат Шамсиев пришел в Минэкономики Татарстана в 2007 году, в 2010-м был назначен заместителем министра. В этой должности он вел работу по проектной деятельности и координации реализации национальных проектов в республике, реализации государственных программ и государственных информационных систем.