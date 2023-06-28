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Политика 28 июня 2023 23:28

Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте

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Генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель генерала армии Сергея Суровикина как командующего Воздушно-космическими силами РФ, назвал ложными слухи о своем аресте.

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — заявил Андрей Юдин изданию Ura.ru.

Ранее военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале сообщил, что Суровикин и Юдин будто бы задержаны и находятся в московском СИЗО «Лефортово». При этом, по его данным, задержание Суровикина произошло еще 25 июня.

Ранее газета The New York Times, сославшись на американских официальных лиц, которых проинформировала разведка США, рассказала, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) Сергей Суровикин якобы «заранее знал» о планах основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина восстать против руководства Министерства обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков увидел в этой информации не более чем спекуляции и пересуды.

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