Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков привился от гриппа

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков привился от гриппа вместе с сотрудниками «Татмедиа».

«Есть несколько причин. Первая очень не хочется болеть, очень хочется быть в строю, быть полезным. Очень не хочется выступать переносчиком этой болезни. Не хочется обременять систему здравоохранения тем, что болею», – отметил замминистра.

Владимир Жаворонков также напомнил, что существует опасность заболеть гриппом и Covid-19 вместе, так называемой, микст-инфекцией. Это может быть фатальная история, отметил он.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ"

«Вакцинация против гриппа – это обязанность для того, кто заботиться о своем здоровье, кто отвечает за свое здоровье и здоровье близких. К сожалению, мы фиксируем, что люди, которые не заботятся о своем здоровье и перекладывают эту ответственность на кого угодно, не идут в вакцинальную кампанию. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас задумался», – рассказал он.

Привился замминистра вакциной «Ультрикс Квадри». Жаворонков отметил, что этот препарат очень хороший.

Напомним, что в апреле Владимир Жаворонков привился первым компонентом вакцины против коронавируса.