Заместитель Айзатуллина возглавил Управление госэкспертизы и ценообразования РТ

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин назначил нового руководителя Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.

Им стал Рафар Шакиров, который до настоящего времени был заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ. Эту должность он занял только в октябре прошлого года.

«Марат Айзатуллин отметил, что опыт работы Рафара Шакирова в отрасли позволит грамотно и профессионально продолжить линию управления коллективом и эффективно выполнять поставленные задачи», – говорится в пресс-релизе.

В министерстве пока не комментируют кто займет вакантное место замминистра.

На сайте УГЭЦ РТ говорится, что миссия учреждения – «обеспечить надежность, безопасность зданий и сооружений на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации, а также гарантировать соблюдение экономических интересов государства, содействуя реализации единой государственной ценовой политики в инвестиционно-строительной деятельности».