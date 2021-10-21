Рафар Шакиров назначен на должность замглавы Минстроя Татарстана

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначен Рафар Шакиров, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Татарстана.

«Назначить с 21 октября 2021 года Шакирова Рафара Минзануровича на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», – говорится в тексте документа.

Рафар Шакиров родился 19 октября 1957 года в городе Сарапул Удмуртской АССР. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером на «Брежневгаз», позднее «Челныгаз». С апреля 2005 г. – начальник управления градостроительной политики, развития территории и инвестиций исполкома Набережных Челнов. В 2006 г. возглавил управление архитектуры, градостроительства и инвестиций исполкома города. С 2009 г. Шакиров – заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов. В 2016 г. он назначен первым замдиректора ГИСУ РТ.

С октября 2020 г. Шакиров исполнял обязанности и.о генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ».