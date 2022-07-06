Замешанный в скандале с могилами директор кладбища в Челнах предстал перед судом

В Набережных Челнах стартовал суд над директором кладбища Ришатом Шайхуловым. Ему вменяют превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности, говорится на сайте суда.

По версии следствия, в 2021 году Шайхулов мешал некоему челнинскому предпринимателю заниматься копкой могил на кладбище. Он заставлял его клиентов отказаться от услуг ИП и заключал с ними договор на ритуальные услуги, причем по завышенной цене. В противном случае Шайхулов грозил родственникам, что не даст им выкопать могилу и похоронить умершего.

Свою вину подсудимый не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появилось видео с дракой на челнинском кладбище. На кадрах видно, как могильщики готовили место к захоронению, но внезапно объявились люди Ришата Шайхулова. Между ними завязалась драка. Ситуация дошла до того, что на место пришлось вызвать полицию.