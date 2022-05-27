УФАС Татарстана прокомментировало видео с дракой на кладбище в Набережных Челнах

Драка гробовщиков на кладбище в Набережных Челнах — отголосок ситуации, которая сложилась гораздо раньше. Замруководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов прокомментировал видео с инцидентом, разлетевшееся в интернете.

В распространившемся ролике копщики из ритуального агентства «Память» предпринимателя Евгения Ядовина готовили место к захоронению, но объявились люди Ришата Шайхулова, якобы начальника кладбища, и между ними завязалась драка. Ситуация дошла до того, что на место пришлось вызвать полицию.

«Эта та самая история, есть заявитель. По этим фактам в отношении этих компаний уголовное дело рассматривается в суде. Нет такой должности, как директор кладбища. Мы привлекли исполком, потому что посчитали, что без органов самоуправления до такой степени распустить ситуацию не было возможным», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе УФАС по РТ, Ядовин был заявителем по делу как предприниматель, оказывающий услуги по копке могил. Эта драка — отголосок ситуации, которая сложилась гораздо раньше. Еще в 2021 году ФАС возбудила дело в отношении МУП «Горкоммунхоз» и частных организаций — «Ритуал НЧ» и «Мемориал НЧ». Решение по нему вынесено в 2022 году.

«На рынке оказания ритуальных услуг антимонопольной службой было рассмотрено дело в отношении исполкома Набережных Челнов, МУП „Горкоммунхоз“ и связанных с этой организацией коммерческих структур. В ходе расследования было установлено, что данные организации, вступив в сговор, воспрепятствовали осуществлению оказания ритуальных услуг третьим лицам. Они не допускали до копки могил и предоставления иных услуг родственникам умершего», — пояснил Алмаз Яфизов.

По его словам, в результате создавалось психологическое и моральное давление на родственников умершего, и они соглашались на завышенные цены МУП и связанных с ним аффинированных компаний.

«В связи с этим принято решение о признании вышеназванных лиц нарушившими закон о защите конкуренции, а именно статьи 11-й. В отношении исполкома квалифицировано дело по статье 16-й и по признакам нарушения статьи 15-й закона „О защите конкуренции“. В настоящее время эти дела рассматриваются, а по 11-й статье вынесено решение. Вскоре ожидается возбуждение административного производства в отношении вышеуказанных лиц с вынесением оборотных штрафов», — добавил Алмаз Яфизов.

Спикер назвал схему, по которой действовали ритуальные организации, «окололегальной и околокриминальной». Люди приходили к третьему лицу, заказывали услуги по копке могил, покупке венков и установке ограждений. Заявка подана, соответственно, начиналось ее исполнение, выкапывалась могила. Потом приходили представители вышеназванных ритуальных организаций и трактором сравнивали землю.

«Они говорили родственнику: „Он копает без разрешения, если хотите, нужно заказывать у нас“. А какое разрешение нужно на выкапывание могилы? Любой гражданин, родственник имеет право сам прийти копать или заказать услугу у других лиц. В деревнях обычно так и делается. Или можно заказать услугу по объявлению. А тут создаются препятствия и при этом берутся двойные оплаты. Изначально услуга оценивалась в 3-5 тысяч, а потом приходили представители других организаций и предлагали услугу за 10-20 тысяч», — заключил Яфизов.