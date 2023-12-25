Замена сетей и труб водоснабжения обойдется Нижнекамску в 5-6 млрд рублей

Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин назвал проблемы жилищно-коммунального хозяйства главным направлением работ для Нижнекамска. На итоговой пресс-конференции он рассказал, как, на его взгляд, сдвинуть вопрос с мертвой точки и изменить ситуацию с частыми прорывами на сетях водоснабжения.

«Весь последний год мы решали вопрос включения в федеральную повестку. Силами муниципалитета или республиканского бюджета решить проблему невозможно», — отметил Муллин.

Согласно расчетам, переход на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) обойдется примерно в 2,5 млрд рублей, замена сетей и труб — в 5-6 млрд рублей.

«Самое оптимальное — это переход на ИТП. Они уже доказали свою эффективность, хотя там тоже случаются просадки давления. Но сегодня Казань, Набережные Челны и другие города полностью перешли на ИТП», — пояснил мэр.

При этом Муллин подчеркнул, что это очень приблизительные расчеты.

«Мы стучимся в федеральные двери. Сумма, которая нам выделяется, порядка 200–300 млн рублей. Ее мы получали в прошлом и позапрошлом году. Их реально не хватает. Средств, которые ежегодно выделяют „Водоканал“ и „Татэнерго“ для поддержания труб, также недостаточно», — сказал он.

Кроме того, Рамиль Муллин рассказал, что запланирована встреча Раиса РТ Рустама Минниханова и представителей госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Планируется использовать ВЭБ РФ как инструмент финансирования для замены сетей. Мы можем взять эти деньги, а уже потом через тарифы и какие-то другие инструменты при поддержке муниципальных и республиканских властей эти деньги вернуть», — объяснил руководитель муниципального образования.

Для возврата средств может понадобиться 10–15 лет, уточнил глава города.

Муллин также признал, что «Водоканал» не справляется со своей работой. «Я не считаю, что там полный порядок. Из семи бригад, которые там работали последние десять лет, остались две. А реально должны работать не менее пяти — семи бригад», — заметил он.

Ранее Рамиль Муллин прокомментировал масштабную аварию с отключением воды в Нижнекамске.