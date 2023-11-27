Муллин прокомментировал масштабную аварию с отключением воды в Нижнекамске

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин прокомментировал масштабную аварию на станции очистки воды — основной водной магистрали города. Порыв произошел в субботу вечером и оставил нижнекамцев без воды.

«Иногда люди умирают, машины ломаются. Гарантировать и спрогнозировать, что основная задвижка, которая питает город, сломается, мы не можем. Несмотря на это, практически за сутки в авральном режиме мы смогли мобилизовать всю технику», — доложил спикер.

В устранении аварии были задействованы все ресурсы — градообразующее предприятие, исполком, был создан экстренный штаб. Специалисты работали в круглосуточном режиме.

«Все выходили. Главный инженер работал круглые сутки. Это 11-метровый котлован, который нужно было полностью осушить, а для этого нужно было перекрыть город и поменять задвижку. Это достаточно сложная работа. Это не авария в дачном массиве или каком-то частном доме. Это основной водовод, который питает город», — отметил Муллин.

«Специалисты снизили давление воды и перекрыли полностью город, чтобы устранить тот поток воды, который шел. Основное давление начало понижаться в десять вечера, в десять утра мы уже подавали воду в штатном режиме. Еще в течение 2-3-х часов мы заполнили основные трубопроводы и запустили холодную и горячую воду», — сообщил он.

Рамиль Муллин поблагодарил рабочих, которые работали круглые сутки. «Это те люди, которые обеспечили нас водой», — заключил он.