Замедление, но не разворот: что происходит с промышленностью Татарстана

После июльского ускорения рост промышленного производства в Татарстане в августе замедлился более чем в два раза, до 3,5% в годовом выражении. Хуже было только в феврале. За восемь месяцев динамика осталась на уровне первого полугодия. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рост в обработке в августе в Татарстане замедлился до 3%

По данным Татарстанстата, в августе 2026-го рост промышленного производства в Татарстане составил 3,5% в годовом выражении (годом ранее было 7,3%). В текущем году, после летних уточнений статистики, хуже динамика фиксировалась только в феврале – 0,8%. После же рост каждый месяц только ускорялся, лишь немного снижая темпы в мае и июне. И по итогам июля, напомним, доходил до 7,9%.

И вот – снова замедление. А что случилось?

Результат выглядит удивительным, тем более что в августе неожиданно сильно разогналась добыча полезных ископаемых – на 6,4% в годовом выражении. И это не только лучший темп в текущем году, но лучший с августа 2025-го, когда первичный сектор экономики Татарстана (у нас, впрочем, его «двигает» только нефть) начал свое восхождение – после нескольких лет постоянного минуса.

Неожиданно сильно скакнули в августе и коммунальные отрасли – сразу на 17,1%. В то же время в энергетике впервые с ноября прошлого года случился спад, причем сразу на 6,7%. Впрочем, эти две составляющих индекса промышленного производства (ИПП) на общий результат влияют слабо.

Причина же снижения общих темпов роста – в обработке. Динамика прежде единственного драйвера индустрии, на который по-прежнему приходится более 80% в отгрузке, замедлилась резко – до 3% после июльских 9,1%. В текущем году хуже, причем сильно (минус 0,4%), было, опять же, только в том же феврале.

Интересно при этом, что в последний месяц лета рост показали 13 отраслей из 22, по которым Татарстанстат выдал данные. Восстановительный разгон, очевидно обеспеченный эффектом низкой базы, продолжается в производстве мебели, поэтому от рекордного плюса в 70,9% в августе вряд ли стоит впадать в экстаз. Тем более что в отгрузке на эту отрасль приходится… всего 0,1%!

Куда важнее, что выросли системообразующие для Татарстана обрабатывающие категории – пищепром (на 1,8%), нефтепереработка (пусть и всего на 0,5%), выпуск резиновых и пластмассовых изделий (на 9,5%), а также – в целом – машиностроение (о чем подробнее – ниже). Однако общий результат, несмотря на все это счастье, оказался скромным. Что, честно говоря, вызывает вопросы. Но так как более показательными станут итоги девяти месяцев года, отложим их на ноябрь, когда выйдет новая статистика.

Пока же можно констатировать, что в 2026-м индустрия в республике продолжает расти, но запал явно гаснет, тем более в сравнении с прошлогодними двузначными результатами. К тому же по итогам января – августа, то есть за неполные три квартала, общая динамика сохранилась на уровне первого полугодия – 5,5%. Хотя выросли, с учетом итогов в предыдущие месяцы, все четыре составляющих ИПП. Но если энергетика – на 9,1% (и то только за счет весенних рекордов), а водоснабжение с утилизацией отходов – на 4,1% (во многом за счет летнего разгона), то добыча – пока лишь на 3,9%, а обработка – на 5,9%. И рост показали всего 10 отраслей из 22 (но в том числе нефтепереработка и машиностроение).

Инфографика: © «Татар-информ» по данным «Татарстанстата»

Доля прочих транспортных средств и оборудования в отгрузке выросла до 20,5%

Теперь поговорим немного именно о машиностроении. В Татарстане этот сектор в целом разгоняет, конечно, совсем не автором («внутри» которого доминирует КАМАЗ), тем более что доля этой отрасли в отгрузке составляет всего 6,4%. А как и по РФ в целом, отрасли, ориентированные на ОПК – и живущие на госзаказе.

Этот было секретом Полишинеля и раньше, но в октябре случилось чудо: в сводном докладе за январь – август 2026 года Татарстанстат неожиданно снова раскрыл данные по такой специфической обрабатывающей отрасли, как прочие транспортные средства и оборудование (включает авиатехнику и БПЛА).

В течение, наверное, двух лет (если не больше) эта категория была скрыта в статистике, поэтому о ее реальном состоянии, особенно о темпах роста, можно было либо догадываться, либо докапываться по всевозможным косвенным признакам (чем АЦ «Татар-информа», не будем скромничать, занимался с увлечением, достойным лучшего применения).

Отметим, что Росстат в данных по всей России отрасль никогда не закрывал. Благодаря чему мы знаем, что она долгое время остается самой быстрорастущей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но вот маски сброшены и в Татарстане. Что же теперь стало видно? Во-первых, как показывают вновь открытые данные, доля прочих транспортных средств и оборудования в отгрузке по Татарстану выросла 20,5% (то есть раз в 10 с того скромного уровня, который занимала в совсем недавние времена). И теперь лишь немного уступает давнему и абсолютному столпу татарстанской экономики – нефтепереработке (21,4%). То есть к двум исторически главным «ногам» индустрии республики – добыче и нефтепереработке – за последние пару-тройку лет приросла новая (при этом доля добычи снизилась до 15%).

В деньгах разница выглядит такой же несущественной. Так, за восемь месяцев текущего года отгрузка в прочих транспортных средствах составила 924,6 млрд рублей (с ростом к прошлому году на 91%!), а в производстве кокса и нефтепродуктов – 968,3 млрд рублей (на 25,4% больше, чем в 2025-м). На две эти отрасли теперь в отгрузке приходится более 40%.

На долю же машиностроения в целом, с учетом других категорий, – уже 32,5%. Это почти сопоставимо с долей, которую занимает нефтепереработка и химпром вместе взятые (33,2%). Но, скажем прямо, доминирующие опоры внутри этих мощных производственных комплексов очевидны.

Во-вторых, прочие транспортные средства, как и предполагал ранее «Татар-информ» (и как подтверждал ненароком в своих материалах к различным совещаниям Минпромторг РТ), являются и самой динамично растущей отраслью промышленности Татарстана. За январь – август темпы в ней составили рекордные 48,4% (быстрее за этот период не скакнул никто). Для сравнения: по РФ в целом эта категория выросла за те же восемь месяцев на 18,6% (и это также рекорд для страны).

Конкретно за август, впрочем, рекордными темпами отрасль не отличилась, но рост на 22,5% (данных за предыдущие месяцы и периоды Татарстанстат не раскрыл, опубликовав обрезанную таблицу) тоже не выглядит скромным. Внутри машиностроения быстрее вырос в августе только выпуск автотранспортных средств – на 35,2% (выпуск грузовиков скакнул на 60,3%). При этом, с учетом падения в предыдущие месяцы, за январь – август автопром прибавил всего на 4,1%.

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос всего на 6,2% (за восемь месяцев – на 12%). В минусе остались выпуск электрооборудование, а также машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Средний же темп роста в машиностроении, с учетом прочих транспортных средств и оборудования, можно оценить в 11,3% (без – примерно в 2%).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Производство напитков в Татарстане в августе просело на 43%

Из других особенностей августовской статистики отметим очередной рост производства пищевых продуктов, еще одной опорной для промышленности Татарстана отрасли, пусть и на скромные 1,8% (так же было в июле). Но одновременно случилось резкое падение в напитках, причем сразу на 43%! (В июле минус был тоже немалым – 18,6%.)

Сильный спад в отрасли фиксируется и по стране в целом. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предположили, что основная причина – изменение с 1 июля правил уплаты акциза на спирт (теперь это необходимо делать в момент закупки спирта у производителя сырья, тогда как ранее спирт, покупаемый алкогольными компаниями, не облагался акцизами – его оплачивали только в момент отгрузки готовой продукции).

Также в зоне спада в Татарстане остаются не только легкая промышленность (хотя динамика там скачет), доля которой в отгрузке является микроскопической, но и такой гигант, как химпром. При этом если выпуск химических веществ и химпродуктов, проседающий с апреля, в августе ушел в минус на рекордные в текущем году 24,8%, то падавшее с апреля 2025-го производство резиновых и пластмассовых изделий неожиданно скакнуло на 9,5%.

Главным образом – за счет разгона на 44,9% в «резиновой части» (вероятно, это связано с результатами в автопроме). Растут также, пусть и с перепадами, некоторые гражданские отрасли – деревообработка, стройматериалы, металлургия, а также сервис – ремонт и монтаж машин и оборудования.

Данные статистики показывают, что основным драйвером роста индустрии в Татарстане стало машиностроение (с явным перекосом в прочие транспортные средства), но на общие результаты влияют и нефтепереработка, и добыча, и химпром. Такое индустриальное многообразие, с одной стороны, обеспечивает определенную устойчивость промышленного комплекса республики, особенно в моменте. С другой, чревато рисками при резких перепадах в системообразующих сегментах.

Инфографика: © «Татар-информ» по данным «Татарстанстата»

По России за январь – август 2026 года рост промышленности оказался нулевым

Несмотря на все пертурбации, Татарстан все еще остается оазисом промышленного роста в России. По всей стране индустрия в августе после двух месяцев символического плюса (на 0,2% в июне и на 0,4% в июле) впервые с мая снова сократилась – на 0,6% в годовом выражении. И на 0,3% к июлю (с очисткой от сезонного и календарного факторов; в Татарстане рост на 9%, но без очисток).

При этом динамика за январь – август по РФ в целом осталась, как и за первое полугодие, вообще нулевой. В плюс за восемь месяцев вышли только обработка (на 0,4%) и энергетика (на 0,5%), добыча просела на 1%, а водоснабжение с мусором – на 2%.

При этом в августе по РФ существенно выросли только коммунальные отрасли – на 6,9% (в июле – на 2,8%). С сентября прошлого года они оставались в минусе, так что скачки последних двух месяцев можно считать восстановительными.

Добыча же в годовом выражении просела на 1,3% (в июле – на 2,6%), что было обусловлено, по оценке ПСБ, исключительно падением в крупнейшем нефтегазовом сегменте (что в Татарстане не проявилось). Тогда как добыча других ресурсов, в том числе и прочих полезных ископаемых, выросла (Татарстанстат больше по ним динамику не показывает, по РФ рост составил 1,5%).

Выпуск в обработке в августе по России сократился на 0,5% (в июле было +2,4%). Внутри него устойчивый и динамичный рост, как и ранее, показывает только машиностроение (с весомым вкладом ОПК). Снижение в энергетике – на 1,2% (месяцем ранее спад составил 4%) демонстрирует падение спроса на электроэнергию из-за слабой производственной активность в добыче и обработке (поэтому и выработка электростанций продолжает снижаться).

Результаты последнего месяца лета в ЦМАКП описали как «некоторое снижение объемов промпроизводства». Но добавили, что так как «август – первый месяц уменьшения выпуска, говорить именно о негативной тенденции преждевременно». Тем более что «объем выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности остался на уровне предыдущего месяца».

Спад же выпуска в нефтепереработке по всей РФ, в отличие от Татарстана, остается значительным (-17,8% в августе против -19,3% г/г в июле, в годовом выражении). «Производство нефтепродуктов с учетом сезонности пока не показывает признаков восстановления. Причины могут быть связаны с более длительными ремонтами НПЗ, продолжающимися атаками, а также снижением добычи нефти», – отметили по этому поводу в Райффайзен банка (очевидно, описание не актуально для нашей республики).

По оценке аналитиков банка, вклад остальных отраслей в рост индустрии по РФ по сравнению с двумя основными сегментами (машиностроением и нефтепереработкой) остается менее значимым. Но в августе впервые с февраля он стал отрицательным, что «указывает на усиление сложностей в отраслях, не связанных с машиностроением, и, скорее всего, отражает не шок последнего месяца, а реализацию накопившихся проблем (жесткость рынка труда, высокие ставки по кредитам, сложности с ремонтом и приобретением основных средств из-за санкций, перебои в логистике и пр.)».

В сентябре, судя по оперативным индикаторам, ситуация в промышленности особо не изменилась. Так, Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей РФ от S&P Global хоть и вырос до 49,8 п. с 48,8 п. в августе, все равно остался ниже 50 п., что свидетельствует о дальнейшем, пусть и незначительном, ухудшении условий ведения бизнеса. По данным опросов, у предприятий продолжали снижаться объемы выпуска и новых заказов (в том числе экспортных). Как следствие – компании сокращали численность персонала и объемы закупок сырья и материалов, для выполнения текущих заказов используя имеющиеся запасы.

Индикатор бизнес-климата от ЦБ в сентябре тоже почти не изменился, оставшись при этом отрицательным (-2,3 п., в августе -2,4 п.). Среди факторов, ограничивавших текущую деятельность, предприятия, которые участвуют в мониторингах регулятора, чаще всего называли рост издержек (около 23% респондентов), недостаточный внутренний спрос (19,3%), а также нехватку средств для финансирования оборотного капитала, дефицит кадров и проблемы с логистикой.

По оценке ПСБ, спад в индустрии – крупнейшем секторе ВВП – указывает на усугубление рисков закрепления экономики в фазе стагнации (от рецессии удерживает потребительский сегмент и сектор услуг): «В значительной степени слабая статистика – следствие разовых факторов внешней конъюнктуры. Однако даже без них большинство отраслей обработки столкнулось с охлаждением спроса еще в 2025 году, и ситуация пока не улучшается».

Неудивительно, что, согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития РФ, по итогам 2026-го объем промпроизводства в России может сократиться на 0,2% (за 2025 год рост составил 1,1%), в том числе в обработке «замедлится до 0,6%» (после роста на 3,1% в прошлом году). «Замедление обусловлено в том числе высокой накопленной базой предыдущих периодов», – успокаивают в ведомстве.

Минэкономики Татарстана ранее прогнозировало, что промышленность республики по итогам 2026 года вырастет на 1,7% (в 2025-м объем промпроизводства вырос на 11,6%). Но в следующем году рост может составить всего 0,5%.