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Происшествия 9 декабря 2023 12:29

Замдиректора гимназии в Брянске, где была стрельба, задержана по подозрению в халатности

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Заместителя директора брянской гимназии, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, задержали по подозрению в халатности, сообщает РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что в гимназию №5 в Брянске девочка пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. От выстрелов ученицы гимназии пострадали пять человек. Одна одноклассница девочки скончалась.

#стрельба в школе
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