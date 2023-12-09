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Замдиректора гимназии в Брянске, где была стрельба, задержана по подозрению в халатности
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Заместителя директора брянской гимназии, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, задержали по подозрению в халатности, сообщает РИА Новости.
Ранее мы сообщали, что в гимназию №5 в Брянске девочка пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. От выстрелов ученицы гимназии пострадали пять человек. Одна одноклассница девочки скончалась.
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