В Брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу

В гимназии №5 в Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, девочка принесла в учебное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз. Некоторые СМИ сообщают, что восьмиклассница была вооружена дробовиком.

По предварительным данным, ранены четыре подростка, а девочка погибла.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.