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В Брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу
В гимназии №5 в Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, девочка принесла в учебное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз. Некоторые СМИ сообщают, что восьмиклассница была вооружена дробовиком.
По предварительным данным, ранены четыре подростка, а девочка погибла.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.
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