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Происшествия 7 декабря 2023 10:08

В Брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу

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В гимназии №5 в Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, девочка принесла в учебное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз. Некоторые СМИ сообщают, что восьмиклассница была вооружена дробовиком.

По предварительным данным, ранены четыре подростка, а девочка погибла.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

#стрельба в школе
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