Замдиректора департамента Минприроды Яковлева подозревают в получении крупной взятки

Замглавы департамента Минприроды Алексея Яковлева подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Накануне мы рассказывали, что заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев задержан.

«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"», – уточнили в министерстве.

Сегодня Яковлева отправили под арест до 10 января

Алексей Яковлев с января 2021 года работает в Минприроды. До этого он на протяжении 11 лет был директором национального парка «Таганай» в Челябинской области.