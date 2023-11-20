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Задержан замдиректора департамента Минприроды Алексей Яковлев
Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"», – уточнили в ведомстве.
Детали оперативных мероприятий не раскрываются.
Алексей Яковлев с января 2021 года работает в Минприроды. До этого он на протяжении 11 лет был директором национального парка «Таганай» в Челябинской области.
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