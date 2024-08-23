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Замалетдинов рассказал о целях нового Совета при Президенте по поддержке языков
Директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов рассказал о задачах нового Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ, в состав которого он вошел. Напомним, указ о создании совета накануне подписал Президент Владимир Путин.
«Мне кажется, всё видно по названию совета. Раньше это был Совет при Президенте по русскому языку. Хотя мы и тогда часто выходили за пределы проблем русского языка. А теперь уже официально совет называется не только по русскому языку, но и по языкам народов РФ. Теперь уже обсуждаем официально с утвержденными целями, задачами данного совета, будем работать в этом формате», — рассказал Замалетдинов «Татар-информу».
Он объяснил, что члены предыдущего совета всегда поддерживали взаимодействие, проводили встречи, в том числе раз в год с ними встречался Президент страны.
Говоря о работе совета в новом формате, Замалетдинов отметил, что на данный момент пока не было ни одного заседания, только разговоры с представителями Администрации Президента РФ, поэтому пока нет конкретики в части дальнейшей работы.
«Что до татарского языка, то на это тему трудно говорить. Но я точно уверен в том, что создан совет будет именно в таком формате, где обозначены и определены задачи как в части развития русского языка, так и языков народов РФ. Включая татарский», — заключил Замалетдинов.
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