Замалетдинов рассказал о целях нового Совета при Президенте по поддержке языков

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Директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов рассказал о задачах нового Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ, в состав которого он вошел. Напомним, указ о создании совета накануне подписал Президент Владимир Путин.

«Мне кажется, всё видно по названию совета. Раньше это был Совет при Президенте по русскому языку. Хотя мы и тогда часто выходили за пределы проблем русского языка. А теперь уже официально совет называется не только по русскому языку, но и по языкам народов РФ. Теперь уже обсуждаем официально с утвержденными целями, задачами данного совета, будем работать в этом формате», — рассказал Замалетдинов «Татар-информу».

Он объяснил, что члены предыдущего совета всегда поддерживали взаимодействие, проводили встречи, в том числе раз в год с ними встречался Президент страны.

Говоря о работе совета в новом формате, Замалетдинов отметил, что на данный момент пока не было ни одного заседания, только разговоры с представителями Администрации Президента РФ, поэтому пока нет конкретики в части дальнейшей работы.

«Что до татарского языка, то на это тему трудно говорить. Но я точно уверен в том, что создан совет будет именно в таком формате, где обозначены и определены задачи как в части развития русского языка, так и языков народов РФ. Включая татарский», — заключил Замалетдинов.