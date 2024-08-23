Радиф Замалетдинов вошел в состав Совета по поддержке языков народов РФ

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов включен в состав Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Об этом говорится в указе главы государства.

Документ о создании органа был подписан накануне. Он стал преемником упраздненного Совета при Президенте РФ по русскому языку.

Совет создан в целях сохранения, развития, поддержки и укрепления позиций русского языка в мире, обеспечения прав россиян на использование русского языка в качестве государственного, а также языков народов, проживающих на территории страны. Он займется координацией работы органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства и других в части поддержки, сохранения и развития русского языка и языков народов Российской Федерации.

Председателем совета, напомним, назначена советник Президента РФ Елена Ямпольская.