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Радиф Замалетдинов вошел в состав Совета по поддержке языков народов РФ
Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов включен в состав Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Об этом говорится в указе главы государства.
Документ о создании органа был подписан накануне. Он стал преемником упраздненного Совета при Президенте РФ по русскому языку.
Совет создан в целях сохранения, развития, поддержки и укрепления позиций русского языка в мире, обеспечения прав россиян на использование русского языка в качестве государственного, а также языков народов, проживающих на территории страны. Он займется координацией работы органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства и других в части поддержки, сохранения и развития русского языка и языков народов Российской Федерации.
Председателем совета, напомним, назначена советник Президента РФ Елена Ямпольская.
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