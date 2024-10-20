Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с РФ. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что для Украины более важна гарантия безопасности.

Как пишут зарубежные СМИ, слова Залужного говорят о смене риторики властей Киева. В одном из материалов напомнили, как раньше Киев заявлял, что достигнуть мира невозможно без возврата всех потерянных территорий. При этом военнослужащие ВСУ, опрошенные изданиями, хотели бы скорее решить конфликт в связи с большими потерями и невозможностью достижения победы. Однако, как пишет The Daily Telegraph, западные чиновники заинтересованы в затягивании борьбы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова продолжать борьбу и победа будет за нашей страной. Как отметил российский лидер, в этом противостоянии с Россией сражаются страны НАТО, но «натовцы» делают это «руками украинцев». Поэтому вопрос о сроках завершения украинского конфликта следует задать лидерам стран-участников альянса.