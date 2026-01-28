news_header_top
Происшествия 28 января 2026 19:54

Казанскому вору в законе Роману Сычеву продлили арест до 1 апреля

Советский районный суд Казани продлил арест вору в законе из Татарстана Роману Сычеву, известному как Рома Сыч. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сычев фигурирует в деле о мошенничестве и вымогательстве в особо крупных размерах. По версии следствия, он обещал уменьшить долг, проигранный в подпольном казино, жителю Казани, а взамен потребовал автомобиль. К этому также присоединилось обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.

На время разбирательства Сычев, как ранее писал «Татар-информ», был помещен под стражу. В этот раз инициатором продления меры пресечения выступило гособвинение. Теперь Сычев пробудет в СИЗО до 1 апреля. Суммарно ему грозит до 15 лет тюрьмы.

