Эксперты Татарстана прокомментировали законопроекты о введении QR-кодов

Правительство России внесло в Государственную Думу два законопроекта, которые регламентируют введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

При этом именно региональные власти будут принимать решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются. Эксперты из различных субъектов Федерации, в том числе и из Татарстана, прокомментировали, что необходимо доработать в предлагаемом законе, чтобы его эффективность была максимальной.

«Поправки в Федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, считаю уже более определенными, они имеют больше шансов на реализацию. Хотя думаю, что гражданам, которые не успели еще (для получения QR-кода нужно время — около 30 дней) или не могут прививаться, нужно дать возможность при входе в развлекательные и торговые учреждения пройти экспресс-тестирование по доступной цене, как это делается в некоторых европейских странах», — считает кандидат экономических наук, доцент Казанского федерального университета Мунир Гафиятуллин.

Кроме того, ученый предлагает внести в законопроект цену экспресс-теста для коммерческих учреждений — не более 100 рублей.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков считает, что «необходимо внести те предложения, которые бы позволили в наименьшей степени нарушать права людей и сделать нормы закона простыми и понятными для граждан».

«Государство должно установить четкие правила игры для всех, кто прививается регулярно, переболел ковидом и привился. Есть медицинские показания, когда людям противопоказано прививаться, это должно быть учтено», — добавил он.

По его словам, не должно быть людей, которые считают, что они могут безответственно заражать других людей. Это должно регламентироваться четкими правовыми нормами, а не желаниями отдельных руководителей разного уровня.

Доктор философских наук, профессор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) Олег Агапов называет целесообразной инициативу Правительства РФ, которое внесло в Государственную Думу два законопроекта, предполагающие введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Он заметил, что уже полтора года антиэпидемические ограничения в России находятся фактически в околоправовой зоне — с отсылками на крайне общие нормы действующего законодательства, которые не содержат конкретики, «поэтому кодификация сложившихся в последнее время практик является важным свидетельством принятия государством на себя ответственности за ограничение прав граждан».

«Полагаю, что мы вступаем в полосу развития цифрового гражданского общества и правового государства. Сегодня, мы активно формируем цифровое публичное пространство, где QR-коды станут цифровым аватаром прав граждан, цифровым профилем общественно-гражданских отношений», — заключил эксперт.