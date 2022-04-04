news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
4 апреля 2022  18:30

Законопроект Путина о гражданстве рассмотрят в Госдуме 5 апреля

news_top_970_100

Законопроект Президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства 5 апреля рассмотрят в Госдуме. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков. 

«В первом чтении завтра будет рассмотрен внесенный Президентом законопроект о гражданстве», - цитирует депутата РИА Новости.

В конце прошлого года российский лидер внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при подаче заявления на российское гражданство более чем к 20 категориям лиц.

Документ также расширяет полномочия главы государства в определении лиц, имеющих право на упрощенное получение статуса гражданина РФ. 

 

#Госдума #Владимир Путин #российское гражданство
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное