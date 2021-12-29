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Официальная хроника
29 декабря 2021  10:56

Путин внес в Госдуму законопроект об условиях получения российского гражданства

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, касающийся регуляции отношений при получении гражданства страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации», — отмечается в тексте документа.

В августе глава государства одобрил подписание закона о двойном гражданстве с Южной Осетией, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#гражданство #Владимир Путин #законопроект
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