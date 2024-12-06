Законопроект об обязательной регистрации собак поступил в Госсовет РТ

В Татарстане хотят ввести обязательную регистрацию собак, которые содержатся на территории республики. Соответствующий законопроект внесло Правительство РТ в Государственный Совет РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

Законопроектом предлагается признать утратившими силу два пункта четвертой статьи закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ».

«Указанные нормы содержат положения, закрепляющие за Кабинетом Министров РТ установление порядка уведомительной (добровольной) регистрации собак, а также полномочие Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ по осуществлению уведомительной (добровольной) регистрации собак. После внесения изменений планируется введение обязательной регистрации содержащихся на территории республики собак», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отмечается, что установленный на республиканском уровне порядок добровольной регистрации не решает вопрос сокращения численности безнадзорных животных и поиска владельца потерявшегося питомца.

Так, в добровольном порядке татарстанцы зарегистрировали в 2017 году 2862 собаки, в 2022 году – 532, а в 2023 году – 65. При этом по данным Всероссийской переписи питомцев за прошлый год, в Татарстане содержатся 125 тыс. собак.

В соответствии с федеральным законодательством органы госвласти регионов России вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных.