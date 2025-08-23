Законопроект о запрете вейпов в регионах направили в кабмин

В правительство России направлен законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Телеграм-канале.

«Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России - с такой инициативой к нему обратился губернатор [Нижегородской области] Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. Нас уже поддержал Роспотребнадзор, но после одобрения президента, уверен, поддержат и остальные органы власти», – написал Метелев.

В пакет документов, направленный в кабмин, вошли и другие меры, связанные с регулированием оборота никотиносодержащей продукции. Среди них – установление минимальной площади магазина от 20 кв. м, обязанность правительства формировать список запрещенных вкусов для вейпов, запрет на ввоз электронных сигарет и жидкостей для них в Россию, а также приостановка работы торговых точек за продажу насвая и снюса несовершеннолетним.

«Предлагаемые меры лучше, чем их отсутствие. Но это все "костыли". Еще раз повторюсь: я убежден, что если мы хотим сохранить здоровье поколения, в том числе способность деторождения у миллионов девочек и девушек, ныне тотально "парящих дым", нам необходимо ввести полный запрет вейпов в России», – подчеркнул Метелев.