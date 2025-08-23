Путин поддержал предложение разрешить регионам полностью запрещать вейпы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Беседа состоялась в рамках поездки главы государства в город Саров, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> хорошая была бы тема рассмотреть вопрос, дать полномочия регионам по этому вопросу, по полному запрету. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении», – заявил Никитин.

Обосновывая необходимость полного запрета вейпов, руководитель Нижегородской области сослался на то, что «проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, <…> там они перестают даже скрываться». «И мы видим, как в школах там огромное распространение это имеет», – подчеркнул он.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – отреагировал на слова губернатора Путин.

Запретить продажи вейпов на территории вверенного ему региона Никитин предложил еще в начале июня.