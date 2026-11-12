Кабмин одобрил идею продажи «красивых» госномеров с условием доработки проекта

Правительство России концептуально поддержало законопроект о резервировании «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги», но потребовало доработать документ ко второму чтению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В правительстве указали на необходимость устранить правовую неопределенность в вопросе формирования перечня доступных для резервирования номеров. В частности, в новой редакции законопроекта исключили положение о том, что такой список будет определять регистрирующий орган.

Кроме того, кабмин считает необходимым закрепить за МВД России полномочия по регулированию порядка резервирования номеров. Правительство должно будет устанавливать размер платы за услугу и правила ее взимания. Оплачивать резервирование предлагается через «Госуслуги».

В отзыве также отмечается, что реализация инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступлений от резервирования регистрационных знаков. При этом дополнительных расходов из бюджета и увеличения штата ведомств не потребуется.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди». Он предполагает возможность выбирать и резервировать автомобильные номера через портал «Госуслуги». По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, инициатива может вступить в силу 1 сентября 2027 года.