Законопроект о бюджете РТ на 2024 год рассмотрят в первом чтении на заседании парламента

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

В Казани сегодня продолжится 48-е заседание Государственного Совета Татарстана. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о бюджете республики и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2024 год.

Всего в повестку внесено девять вопросов, в том числе пять республиканских законопроектов. Они подготовлены к первому чтению.

В частности, парламентарии обсудят внесение изменений в Экологический кодекс РТ, в законы «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ» и «О добровольной пожарной охране в РТ».

Кроме того, информацию о своей деятельности представит Управление Роскомнадзора по РТ. А на правительственном часе депутаты заслушают доклад о предоставлении государственных и муниципальных услуг в цифровом формате.

Ранее Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам рекомендовал принять законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении.

Первая часть 48-го заседания парламента состоялась 19 октября.