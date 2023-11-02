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Законопроект о бюджете РТ на 2024 год рассмотрят в первом чтении на заседании парламента
В Казани сегодня продолжится 48-е заседание Государственного Совета Татарстана. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о бюджете республики и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2024 год.
Всего в повестку внесено девять вопросов, в том числе пять республиканских законопроектов. Они подготовлены к первому чтению.
В частности, парламентарии обсудят внесение изменений в Экологический кодекс РТ, в законы «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ» и «О добровольной пожарной охране в РТ».
Кроме того, информацию о своей деятельности представит Управление Роскомнадзора по РТ. А на правительственном часе депутаты заслушают доклад о предоставлении государственных и муниципальных услуг в цифровом формате.
Ранее Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам рекомендовал принять законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении.
Первая часть 48-го заседания парламента состоялась 19 октября.
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