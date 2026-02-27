«Закономерное лидерство»: «Татар-информ» – первый по цитируемости среди СМИ Татарстана

«Татар-информ» вновь стал самым цитируемым СМИ Татарстана: по итогам 2025 года агентство возглавило рейтинг «Медиалогии», установив рекорд – более 1863 баллов – и значительно опередив конкурентов. Эксперты и представители власти отмечают, что такой результат – следствие профессионализма команды, оперативности и качества материалов.





Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» вновь стал самым цитируемым СМИ Татарстана, улучшив прошлогодний результат

«Татар-информ» возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана, подготовленный «Медиалогией» по итогам 2025 года. Информагентство набрало 1863,15 балла – рекордный показатель за всю историю издания.

Напомним, что по итогам 2024 года «Татар-информ» также был лидером рейтинга, набрав 1240,69 балла. Первое место агентство также занимало по итогам 2021 года (1441,75 балла) и 2022-го (1151,24 балла).

В 2025-м «Татар-информ» серьезно оторвался от занявшего второе место издания «Бизнес Онлайн», у которого 1043,92 балла. Тройку лидеров медиарейтинга замыкает KazanFirst (252,27 балла).

В топ-10 также по итогам прошлого года вошли ГТРК «Татарстан», которая за год поднялась сразу на шесть позиций и заняла итоговую шестую строчку, «Татарстан-24», расположившийся на восьмом месте, и «Челнинские известия», занявшие девятую позицию.

К настоящему времени опубликованы рейтинги и в ряде других регионах Приволжского федерального округа. «Татар-информ» по сравнению с лидерами этих рейтингов показал наиболее внушительный результат.

В Нижегородской области занявший первое место Newsnn.ru набрал 442,96 балла, в Мордовии – «Известия Мордовии» – 15,15; в Пермском крае – «КоммерсантЪ-Прикамье» – 651,41; в Кировской области – Newsler.ru – 39,62; в Оренбургской области – Ural56.ru – 66,46; в Пензенской области – Penzainform.ru – 24,24.

Какие СМИ и что цитировали у «Татар-информа»?

В 2025 году ведущие федеральные издания активно ссылались на материалы «Татар-информа». Среди них – «Газета.ру», RT, «Лента.ру», РБК, «Комсомольская правда», «Чемпионат», и «Коммерсант».

СМИ цитировали тексты «Татар-информа» по разным тематикам: происшествия и криминал, СВО, спорт, погода, автотехника, медицина, экономика, политика.

Фото: © «Татар-информ»

Так, например, в четвертом квартале 2025-го наибольшую цитируемость дал репортаж о резонансном нападении киллера на жену бизнесмена Ивана Шевырева Ирину.

Также в СМИ пользовалась спросом новость, связанная с демографией в России, – «Депутат Останина призвала родителей 30-летних россиян торопить их со вступлением в брак».

Резонанс вызвали громкие спортивные материалы, посвященные российским фигуристам Петру Гуменнику, Камиле Валиевой и Дине Хуснутдиновой, которая перешла в школу к Этери Тутберидзе; заслуженному тренеру России Ирине Винер и ее мастер-классу в Казани; отставке главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

«Редакция всегда перед собой ставила задачу быть цитируемым СМИ»

Главный редактор «Татар-информа» – заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов назвал основные причины роста показателя цитируемости агентства в 2025 году.

«Во-первых, редакция всегда перед собой ставила задачу быть цитируемым СМИ. Мы – информагентство, и для нас очень важно, чтобы на нашу информацию ссылались. Важно, чтобы ссылались крупные СМИ с большим весом, то есть федеральные издания. Мы всегда в поиске того, что можно предложить им и нашей аудитории такого, что может получить резонанс в целом по России», – сказал он.

Ринат Билалов: «Если мы настолько цитируемы в федеральных СМИ, значит, мы справляемся со своей задачей и даем качественный продукт» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Билалов перечислил темы, на которые пишут журналисты «Татар-информа» и которые вызывают широкий общественный резонанс.

«Это материалы про события в нашей республике, которые важны в целом для России. Это эксклюзивные интервью с различными персонами», – сказал главный редактор агентства.

Билалов добавил, что быть лидером по цитируемости среди региональных СМИ для «Татар-информа» важно, поскольку это показатель качества работы агентства.

«Если мы настолько цитируемы в федеральных СМИ, значит, мы справляемся со своей задачей и даем качественный продукт», – заключил он.

Шамиль Садыков: «Татар-информ» стабилен в том, что регулярно входит в топ рейтинга «Медиалогии» или возглавляет его, и это радует» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» расширяет тематику своих материалов»

Генеральный директор медиахолдинга «Татмедиа» Шамиль Садыков назвал главную причину высокой цитируемости агентства.

«Татар-информ» расширяет тематику своих материалов. Они пишут не только на тему политики и экономики, но и на тему спорта и происшествий. Самое главное – на темы, которые в повседневной жизни интересны всем людям. «Татар-информ» старается быть полезным всем. Вот эта полезная информация, как мы видим, по аналитике, она интересует многих», – сказал он.

Садыков добавил, что «Татар-информ» стабилен в том, что регулярно входит в топ рейтинга «Медиалогии» или возглавляет его, и это радует.

Николай Касьянов: «Поскольку это официальное агентство, оно в центре всех информационных потоков, которые в республике происходят, это тоже играет свою роль» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Хорошее агентство само по себе, в последнее время много позитивных изменений»

Заместитель генерального директора информационного агентства «Интерфакс» Николай Касьянов перечислил причины, которые повлияли на индекс цитируемости «Татар-информа» в 2025 году.

«Во-первых, хорошее агентство само по себе. Много в последнее время позитивных изменений, особенно связанных с развитием экономического блока агентства. Поскольку это официальное агентство, оно в центре всех информационных потоков, которые в республике происходят, это тоже играет свою роль», – сказал Касьянов.

Он пояснил, почему для СМИ важен именно показатель цитируемости.

«Во всех медиаисследованиях индекс цитируемости – это по сути дела вопрос правильного подбора источников, хорошего качества самой информации, правильной редакционной политики и, собственно говоря, правильной работы с целевой аудиторией. Эти характеристики, собственно говоря, и формируют индекс», – заявил заместитель гендиректора «Интерфакса».

Владимир Леонов: «Для нас «Татар-информ» – не просто партнер, а надежный и проверенный друг на протяжении многих лет» Фото: © Салават Камалетдинов /

Леонов: «Спорт в Татарстане всегда на слуху – и в этом есть огромная заслуга вашей команды»

Министр спорта РТ Владимир Леонов:

«От имени Министерства спорта Республики Татарстан и от себя лично поздравляю коллектив информационного агентства «Татар-информ» с этим достижением. Это высокое признание, которое наглядно демонстрирует профессионализм и ответственный подход к делу всей команды.

Для нас «Татар-информ» – не просто партнер, а надежный и проверенный друг на протяжении многих лет. Благодаря вашей работе ключевые спортивные события, победы наших спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры региона всегда остаются в центре общественного внимания. Спорт в Татарстане всегда на слуху – и в этом есть огромная заслуга вашей команды.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом, смело двигаться только вперед, ставить новые профессиональные рекорды и покорять новые информационные вершины. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо развития спорта в нашей республике».

Владимир Алекно: «Всегда охотно иду на контакт с журналистами «ТИ-Спорта». Большие профессионалы, ничего не искажают. При этом задают острые вопросы, но все по делу. В общем, доверие к вам есть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Алекно: «Всегда охотно иду на контакт с журналистами «ТИ-Спорта». Большие профессионалы»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно:

«Я не удивлен, что «Татар-информ» – самое цитируемое СМИ Татарстана. Слежу за вашей спортивной страницей «ТИ-Спорт», которая за короткое время стала узнаваемым явлением в спортивной журналистике не только Татарстана, но и России. Читая федеральные СМИ, я часто вижу, что там ссылаются на ведущее издание республики. Выходит много ярких интервью. Ваши журналисты не раз общались и со мной. Всегда охотно иду на контакт с журналистами «ТИ-Спорта». Большие профессионалы, ничего не искажают. При этом задают острые вопросы, но все по делу. В общем, доверие к вам есть».

Данис Зарипов: «Для меня важно, что вы пишете не просто про то, что видят все, а объясняете суть и причины происходящего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зарипов: «Вы объясняете суть и причины происходящего»

Экс-капитан «Ак Барса», депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов:

«Я очень рад за «Татар-информ», что вы стали самым цитируемым изданием республики в 2025 году. Я вас поздравляю. Читаю много спортивных СМИ и часто вижу, что они цитируют статьи, которые выходят у вас в спортивном разделе «ТИ-Спорт». Уже привык заходить и на ваш сайт, чтобы прочитать что-нибудь интересное. Для меня важно, что вы пишете не просто про то, что видят все, а объясняете суть и причины происходящего».

Талия Минуллина: «Поздравляем «Татар-информ» с очередной победой, благодарим за многолетнее партнерство и планируем сделать вместе еще многое. Благополучия и бесконечного роста профессионализма команде!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минуллина: «У высокой цитируемости «Татар-информа» есть пять причин, и отсутствие сплетен – одна из них»

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина:

«Пять критичных причин высокой цитируемости «Татар-информа», на мой взгляд. Первая – государственность. Это всегда большее доверие читателей к размещаемой информации. Вторая – высокий уровень информированности. Практически любая новость, важная для региона, публикуется. Третья – оперативность. Публикации часто день в день. В век стремительных информационных потоков это очень важный фактор. Четвертая – отсутствие сплетен. Все уже очень устали от догадок, домыслов, глупых предположений СМИ, от оценочных суждений диванных критиков. Пятая – разнообразие форм и содержания контента. Вариативность здесь тоже конкретное преимущество.

Поздравляем «Татар-информ» с очередной победой, благодарим за многолетнее партнерство и планируем сделать вместе еще многое. Благополучия и бесконечного роста профессионализма команде!»

Максим Топилин: «Татар-информ» оперативно и системно освещает ключевые темы и всегда находится на передовой информационного пространства региона» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Топилин: «Вся команда агентства ежедневно показывают объективную картину, что еще раз доказывает ее мастерство»

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин:

«Поздравляю «Татар-информ» с таким высоким результатом. Работая депутатом, я получаю информацию как напрямую от жителей, так и от регионального правительства, муниципальных учреждений. Вместе с тем для меня агентство является еще одним из источников оперативной и достоверной информации о Татарстане – об изменениях, новациях и актуальных вопросах, стоящих перед республикой.

«Татар-информ» оперативно и системно освещает ключевые темы и всегда находится на передовой информационного пространства региона. Журналисты и вся команда агентства ежедневно показывают объективную картину, что еще раз доказывает их мастерство. Мое личное взаимодействие с редакцией всегда строится на основе профессионализма: темы и запросы, поступающие от журналистов, актуальны и являются ответом на запросы жителей. Что в конечном счете и является нашей общей целью – работать на благо людей.

Шамиль Агеев: «Татар-информ» – это очень интересное агентство. Работали и будем с вами работать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Агеев: «У «Татар-информа» простой язык и нет заумных слов»

Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев:

«Татар-информ» – это очень интересное агентство. Оно набирает обороты, широкий круг вопросов, высокая компетентность. Это важно! И простой язык, нет заумных слов. Работали и будем с вами работать».

Сергей Иванов: «Все события, которые мы отрабатываем вместе, освещаются качественно и профессионально. Рады продолжению плодотворного сотрудничества!» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Иванов: «Вы одними из первых реагируете на актуальные события»

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов:

«Мы внимательно следим за вашими материалами. Особенно удобно делать это через социальные сети, где оперативно появляются главные новости дня. На наш взгляд, секрет успеха «Татар-информа» кроется в умении держать руку на пульсе: вы одними из первых реагируете на актуальные события. При этом подача материала заслуживает отдельного внимания – умение разбить инфоповод на несколько коротких, емких и важных новостей делает ленту действительно удобной для читателей и коллег из цеха.

Для нас важны открытость и честность. Мы доверяем тем изданиям, с которыми выстраиваются доверительные отношения, где каждая статья – результат добросовестной работы, а двери для сотрудничества всегда открыты.

Мы ценим сложившееся с вами взаимодействие: работа идет слаженно и оперативно. Все события, которые мы отрабатываем вместе, освещаются качественно и профессионально. Рады продолжению плодотворного сотрудничества!»

Радмир Беляев: «Наше сотрудничество построено на принципах открытости и взаимного уважения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Беляев: «Агентство системно и глубоко освещает жизнь муниципалитетов, это для нас важно»

Глава Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, мэр Нижнекамска Радмир Беляев:

«Татар-информ» для меня – это один из ключевых источников региональной повестки. В ежедневной работе важно быстро ориентироваться в событиях, понимать, какие темы волнуют жителей республики, какие решения принимаются на уровне Татарстана. Агентство системно и глубоко освещает жизнь муниципалитетов, это для нас важно.

Высокий результат, который показало агентство, по данным «Медиалогии», думаю, это закономерность. Сегодня цитируемость – это прежде всего показатель доверия. А доверие формируется годами системной и ответственной работы. То, что агентство показывает рекордные результаты, говорит о его устойчивом авторитете в информационном пространстве Татарстана и за его пределами.

Сегодня особенно важно сохранять баланс: быть открытыми к критике, но при этом не допускать искажения фактов. В этом плане «Татар-информ» демонстрирует взвешенный и уважительный подход.

Наше сотрудничество построено на принципах открытости и взаимного уважения. Для муниципальной власти крайне важно, чтобы жители своевременно получали достоверную информацию о принимаемых решениях, реализуемых проектах, развитии района. Нижнекамский район регулярно присутствует в информационном поле, и я вижу, что материалы подаются корректно, без искажения фактов.