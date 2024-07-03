«Закончим и освятим к будущей Троице»: как в Заинском районе реставрируют кряшенский храм

В селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана полным ходом идет реставрация старинного деревянного храма

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«В этом храме сначала было зернохранилище, потом клуб»

В селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана полным ходом идет реставрация старинного деревянного храма. Исторически это поселение было кряшенским. Храм здесь был особенным с непростой судьбой.

Деревянная однопрестольная церковь во имя Живоначальной Троицы была построена на средства елабужского купца Ивана Стахеева и прихожан. Проект для нее разработал уфимский епархиальный архитектор Александр Перкинец.

Она состояла из нескольких разновеликих срубов-клетей, по осевой композиции делившихся на двухъярусную колокольню, трапезную, храмовую часть, алтарную часть — апсиду.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Церковь была освящена 17 июня 1889 года, один раз она горела, но ее восстановили. А в 1931 году она, как и многие другие религиозные объекты, была закрыта. В советскую эпоху использовалась сначала как склад зерна, а с 1935 года — как сельский клуб. Местные жители вспоминают, что сцена располагалась прямо в алтарной части.

С 90-х годов XX века храм был бесхозным, практически заброшенным.

При советской власти купол и колокольню снесли. К сожалению, исторических сведений о том, какими они были, не сохранилось. Зато остался целым фундамент, именно по нему и восстанавливают храм.

«Это кряшенская церковь и мы взяли аналоги именно кряшенских церквей. Не базовые православные храмы, а именно те храмы, которые были построены в кряшенских селах. Взяли аналоги и начали верхнюю часть компоновать», – рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Известно, что храмом Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия занялся еще в прошлом году, в апреле начались работы по реставрации. На момент, когда комитет проводил экспертизу, объект не был подключен к инженерным сетям, а все его конструкции были в аварийном состоянии.

В распоряжении «Татар-информа» оказались фотографии того, как выглядела церковь, когда туда только вошла строительная бригада.

Фото: предоставлено «Татар-информу»

На эти кадры разрушенного храма сложно смотреть без душевного волнения и сожаления.

Фото: предоставлено «Татар-информу»

Из-за обширных повреждений кровли стены и перекрытия постоянно подвергались воздействию влаги, слой штукатурки на перекрытиях и деревянных балках отслоился и обрушился.

Фото: предоставлено «Татар-информу»

В этих местах видна следы гниения дерева, грибок, нарушена целостность конструкций перекрытий. В некоторых местах балки обрушились, часть крыши отсутствовала. Часть деревянных конструкций разрушилась до трухи.

Фото: предоставлено «Татар-информу»

Сейчас строители уже улучшили состояние фундамента храма – там, где это было необходимо, и работают со срубом.

Фото: предоставлено «Татар-информу»

«Приходили письма на татарском: “Спасите нашу церковь”»

Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий в свою очередь рассказал, что уже давно рассматривались разные варианты – разобрать этот храм совсем, построить новый из кирпича. Ведь жители этого села и двух соседних жили без духовного центра.

Сегодня в Верхнем Багряже живут 183 человека, село входит в Багряжское сельское поселение, об этом «Татар-информу» рассказал его глава Павел Минеев. В трех населенных пунктах, входящих в поселение, 878 человек.

Павел Минеев: «Мы очень благодарны, что наши просьбы были услышаны, работа пошла, удалось сохранить нашу церковь» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Все деревни у нас крещеные – кряшенские деревни, мы на татарском языке разговариваем. За время моей работы, с 2018 года, на встречах с населением вопрос церкви всех очень волновал. Этот храм пришел в негодность. Тогда население хотя бы временно построило часовню своими силами, чтобы где-то можно было молиться, куда-то ходить свечи ставить. Мы очень благодарны, что наши просьбы были услышаны, работа пошла, удалось сохранить нашу церковь», – рассказал Павел Минеев.

Глава Заинского района РТ Разиф Каримов рассказал «Татар-информу», что порядка 37% жителей района русские, 52% – татары, в их числе и кряшены, остальные – представители других народностей. Сейчас в районе параллельно восстанавливают четыре церкви.

Разиф Каримов рассказал, что порядка 37% жителей района русские, 52% – татары, в их числе и кряшены, остальные – представители других народностей Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Господь так устроил, что в прошлом году этот объект пошел в программу по восстановлению памятников архитектуры и при поддержке Раиса нашей республики Рустама Минниханова. Какая была радость для жителей этого села! Мы тоже находимся в предвкушении радости от того, что в будущем году этот храм откроется для верующих. Я верю, что на Троицу, в престольный праздник этого храма, он будет освящен», – рассказал епископ Мефодий.

Иван Гущин подтвердил, что в реставрации храма жители села были очень заинтересованы – не раз в комитет приходили письма с просьбами возродить умирающий храм: «Спасите нашу церковь», – причем на татарском языке.

Иван Гущин подтвердил, что в реставрации храма жители села были очень заинтересованы Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Мы проводили встречи, не одну и не две. Мы обсуждали с населением архитектурный облик, цвет фасада, планы развития. Они начиная с апреля прошлого года помогали, молились», – отметил Иван Гущин.

Храм реставрируют на деньги благотворителей

Деньги на строительство и реставрацию постепенно находятся благодаря благотворителям.

«Объект строится на благотворительные средства, на сегодня их объем составляет 15,2 млн рублей. В этом году появилась возможность изыскать ещё 42 млн рублей спонсорских денег. Единственное, что потратил бюджет, это 4,8 млн рублей в прошлом году – комитет заказывал проектную документацию, мы прошли историко-культурную экспертизу, защитились», – рассказал Иван Гущин.

Епископ Мефодий: «Я верю, что на Троицу, в престольный праздник этого храма, он будет освящен» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Во время нынешнего посещения церкви председатель комитета Иван Гущин, епископ Мефодий и глава района Разиф Каримов наметили и обсудили, что именно будут делать строители в ближайшее время.

В планах – заказать газовый котел, ведь электричеством отапливать будет дорого. По словам Ивана Гущина, уже решается вопрос покупки колоколов, разработки проекта иконостаса, покупки церковной утвари.

Деньги на строительство и реставрацию постепенно находятся благодаря благотворителям Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В этом году по плану завершить 75-80% работ – закончить все внешние работы, стены, крышу. Оставшиеся работы пройдут в 2025 году: внутренняя отделка, убранство храма.

«В этом году мы завершаем документальную работу по включению этого объекта в федеральный реестр памятников, он будет регионального значения. Буквально на следующей неделе документ появится на нашем сайте, это будет объект с регистрационным номером», – объяснил Иван Гущин.

На территории рядом с храмом разобьют небольшой сад. Епископ Альметьевский и Бугульминский выразил надежду, что в этом храме будут восстановлены традиции и службы будут совершаться на церковно-кряшенском языке.

В этом году по плану завершить 75-80% работ – закончить все внешние работы, стены, крышу Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Местные жители рассказали «Татар-информу», что с радостью ждут восстановления храма.

«А как иначе? Конечно, будем ходить в храм. Главное, чтобы с реставрацией все получилось», – сказала местная жительница.