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«Закончим и освятим к будущей Троице»: как в Заинском районе реставрируют кряшенский храм
Церковь Живоначальной Троицы в Заинском районе РТ была освящена в 1889 году, но в 30-е из нее сделали клуб, а в 90-е и вовсе забросили. Люди просили спасти единственный на три села храм. Сейчас реставрация объекта культурного наследия идет полным ходом. О том, когда в храме вновь планируют проводить богослужения, в репортаже «Татар-информа».
«В этом храме сначала было зернохранилище, потом клуб»
В селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана полным ходом идет реставрация старинного деревянного храма. Исторически это поселение было кряшенским. Храм здесь был особенным с непростой судьбой.
Деревянная однопрестольная церковь во имя Живоначальной Троицы была построена на средства елабужского купца Ивана Стахеева и прихожан. Проект для нее разработал уфимский епархиальный архитектор Александр Перкинец.
Она состояла из нескольких разновеликих срубов-клетей, по осевой композиции делившихся на двухъярусную колокольню, трапезную, храмовую часть, алтарную часть — апсиду.
Церковь была освящена 17 июня 1889 года, один раз она горела, но ее восстановили. А в 1931 году она, как и многие другие религиозные объекты, была закрыта. В советскую эпоху использовалась сначала как склад зерна, а с 1935 года — как сельский клуб. Местные жители вспоминают, что сцена располагалась прямо в алтарной части.
С 90-х годов XX века храм был бесхозным, практически заброшенным.
При советской власти купол и колокольню снесли. К сожалению, исторических сведений о том, какими они были, не сохранилось. Зато остался целым фундамент, именно по нему и восстанавливают храм.
«Это кряшенская церковь и мы взяли аналоги именно кряшенских церквей. Не базовые православные храмы, а именно те храмы, которые были построены в кряшенских селах. Взяли аналоги и начали верхнюю часть компоновать», – рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Известно, что храмом Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия занялся еще в прошлом году, в апреле начались работы по реставрации. На момент, когда комитет проводил экспертизу, объект не был подключен к инженерным сетям, а все его конструкции были в аварийном состоянии.
В распоряжении «Татар-информа» оказались фотографии того, как выглядела церковь, когда туда только вошла строительная бригада.
На эти кадры разрушенного храма сложно смотреть без душевного волнения и сожаления.
Из-за обширных повреждений кровли стены и перекрытия постоянно подвергались воздействию влаги, слой штукатурки на перекрытиях и деревянных балках отслоился и обрушился.
В этих местах видна следы гниения дерева, грибок, нарушена целостность конструкций перекрытий. В некоторых местах балки обрушились, часть крыши отсутствовала. Часть деревянных конструкций разрушилась до трухи.
Сейчас строители уже улучшили состояние фундамента храма – там, где это было необходимо, и работают со срубом.
«Приходили письма на татарском: “Спасите нашу церковь”»
Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий в свою очередь рассказал, что уже давно рассматривались разные варианты – разобрать этот храм совсем, построить новый из кирпича. Ведь жители этого села и двух соседних жили без духовного центра.
Сегодня в Верхнем Багряже живут 183 человека, село входит в Багряжское сельское поселение, об этом «Татар-информу» рассказал его глава Павел Минеев. В трех населенных пунктах, входящих в поселение, 878 человек.
«Все деревни у нас крещеные – кряшенские деревни, мы на татарском языке разговариваем. За время моей работы, с 2018 года, на встречах с населением вопрос церкви всех очень волновал. Этот храм пришел в негодность. Тогда население хотя бы временно построило часовню своими силами, чтобы где-то можно было молиться, куда-то ходить свечи ставить. Мы очень благодарны, что наши просьбы были услышаны, работа пошла, удалось сохранить нашу церковь», – рассказал Павел Минеев.
Глава Заинского района РТ Разиф Каримов рассказал «Татар-информу», что порядка 37% жителей района русские, 52% – татары, в их числе и кряшены, остальные – представители других народностей. Сейчас в районе параллельно восстанавливают четыре церкви.
«Господь так устроил, что в прошлом году этот объект пошел в программу по восстановлению памятников архитектуры и при поддержке Раиса нашей республики Рустама Минниханова. Какая была радость для жителей этого села! Мы тоже находимся в предвкушении радости от того, что в будущем году этот храм откроется для верующих. Я верю, что на Троицу, в престольный праздник этого храма, он будет освящен», – рассказал епископ Мефодий.
Иван Гущин подтвердил, что в реставрации храма жители села были очень заинтересованы – не раз в комитет приходили письма с просьбами возродить умирающий храм: «Спасите нашу церковь», – причем на татарском языке.
«Мы проводили встречи, не одну и не две. Мы обсуждали с населением архитектурный облик, цвет фасада, планы развития. Они начиная с апреля прошлого года помогали, молились», – отметил Иван Гущин.
Храм реставрируют на деньги благотворителей
Деньги на строительство и реставрацию постепенно находятся благодаря благотворителям.
«Объект строится на благотворительные средства, на сегодня их объем составляет 15,2 млн рублей. В этом году появилась возможность изыскать ещё 42 млн рублей спонсорских денег. Единственное, что потратил бюджет, это 4,8 млн рублей в прошлом году – комитет заказывал проектную документацию, мы прошли историко-культурную экспертизу, защитились», – рассказал Иван Гущин.
Во время нынешнего посещения церкви председатель комитета Иван Гущин, епископ Мефодий и глава района Разиф Каримов наметили и обсудили, что именно будут делать строители в ближайшее время.
В планах – заказать газовый котел, ведь электричеством отапливать будет дорого. По словам Ивана Гущина, уже решается вопрос покупки колоколов, разработки проекта иконостаса, покупки церковной утвари.
В этом году по плану завершить 75-80% работ – закончить все внешние работы, стены, крышу. Оставшиеся работы пройдут в 2025 году: внутренняя отделка, убранство храма.
«В этом году мы завершаем документальную работу по включению этого объекта в федеральный реестр памятников, он будет регионального значения. Буквально на следующей неделе документ появится на нашем сайте, это будет объект с регистрационным номером», – объяснил Иван Гущин.
На территории рядом с храмом разобьют небольшой сад. Епископ Альметьевский и Бугульминский выразил надежду, что в этом храме будут восстановлены традиции и службы будут совершаться на церковно-кряшенском языке.
Местные жители рассказали «Татар-информу», что с радостью ждут восстановления храма.
«А как иначе? Конечно, будем ходить в храм. Главное, чтобы с реставрацией все получилось», – сказала местная жительница.
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