В Заинском районе отреставрируют аварийную деревянную церковь XIX века

В селе Верхний Багряж Заинского района начнется реставрация старинной деревянной церкви. Здание, построенное во второй половине XIX века, памятник культурного наследия, находится в аварийном состоянии. Об этом говорится в документации, представленной Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Деревянная однопрестольная церковь во имя Живоначальной Троицы была построена на средства елабужского купца Ивана Стахеева и прихожан. Проект для нее разработал уфимский епархиальный архитектор Александр Перкинец. Она состояла их нескольких разновеликих срубов-клетей, по осевой композиции делившихся на двухъярусную колокольню, трапезную, храмовую часть, алтарную часть — апсиду.

Церковь была освящена 17 июня 1889 года. Согласно литературным источникам, была повреждена от пожара в 1986 году, после чего вновь освящена в 1897-м. В 1931 году она была закрыта. В советскую эпоху использовалась сначала как зерносклад, а с 1935 года — как сельский клуб.

С 90-х годов XX века была бесхозной и не эксплуатировалась. На момент проведения экспертизы объект не был подключен к инженерным сетям, а состояние всех его конструкций оценивалось как аварийное. Из-за обширных повреждений кровли стены и перекрытия постоянно подвергались воздействию влаги, слой штукатурки перекрытий и деревянных балок отслоился и обрушился. В этих местах видна дранка, следы гниения дерева, грибок, червоточины, нарушения целостности конструкций перекрытий. В некоторых местах балки разрушены и обрушились. Часть деревянных конструкций разрушилась до трухи.

На объекте уже проведены первоочередные противоаварийные работы: переборка сохранившихся бревен сруба, конструктивных и декоративных элементов, замер деталей, усиление фундаментов, протезирования, ставки, коронки и полная замена конструкций сруба, перекрытий и другие.

Проект реставрации предполагает восстановление исторической объемно-пространственной и планировочной структуры объекта культурного наследия, выявление и сохранение подлинных элементов и самой церкви.