Закон все усложнил: почему такси в России далеко до альтернативы личному авто

С 1 сентября по дорогам Татарстана должны кататься только белые и желтые автомобили служб такси

Фото: © «Татар-информ»

Легализовалось в 6 раз больше водителей такси, но хватит ли этого?

Еще летом Татарстан в числе первых принял новый закон о такси, который заработал с начала этой осени. Документ должен был привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Новый закон дал возможность работать в такси самозанятым, которые заключили договор с агрегаторами. И теперь перевозки можно выполнять при наличии разрешения, которое выдается бесплатно (если не брать в расчет госпошлину в 400 рублей) сроком на пять лет.

Самое обсуждаемое нововведение по закону — это цвет машин. С 1 сентября по дорогам Татарстана должны кататься только белые и желтые автомобили служб такси. Власти отмечали, что такая норма действовала и раньше, но очевидно, что она не контролировалась.

Спустя пару-тройку месяцев власти Татарстана оценили эффект от введения нового закона. На недавнем совещании в Доме Правительства было отмечено, что количество разрешений на работу водителем такси выросло в шесть раз с начала года. Для сравнения: в 2022 году их было около 600, а сейчас порядка 3740. Выданные разрешения есть более чем у 7 тысяч водителей, но достаточно ли этого для всего Татарстана со столицей-миллионником?

Водителей с разрешениями, которые работают по всему Татарстану, не хватает даже для одной Казани Фото: © «Татар-информ»

Самозанятые могут работать таксистами, но не без препон

Количество выданных разрешений — это просто цифра, на которую не стоит ориентироваться, чтобы понимать ситуацию на рынке такси. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась специалист отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Екатерина Мамай.

«Само по себе число выданных разрешений мало о чем говорит. Нужно смотреть, хватает ли легальных перевозчиков, чтобы покрыть потребность конкретного города в услугах такси. Например, в миллионной Казани для этого ежедневно на смену должны выходить 8-10 тысяч водителей», — заявила Мамай.

По ее словам, выходит, что водителей с разрешениями, которые работают по всему Татарстану, не хватает даже для одной Казани. Мамай также рассказала, что на деле после выхода закона о такси работа перевозчиков только усложнилась, отсюда и подорожание услуг.

«Закон предъявляет к самозанятым перевозчикам чрезмерные требования, которые для них такие же, как для таксопарков. Прохождение ежедневных медицинских и технических осмотров, перекраска личных автомобилей в установленный цвет, оформление ОСАГО по тарифу для такси — все это создает дополнительные барьеры для выхода самозанятых перевозчиков на легальный рынок», — сообщила Мамай.

Оставить в такси только белые и желтые авто власти хотели из соображений безопасности Фото: ru.freepik.com

Почему цвет такси и разрешение на руках не связаны с безопасностью

Напомним, что оставить в такси только белые и желтые авто власти хотели из соображений безопасности. Для того же вводили и систему с разрешениями для водителей на работу в такси.

«Покрасили автомобиль — другой водитель едет и видит, что это такси. Это безопасность», — заявлял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Екатерина Мамай считает, что между цветом машины такси и безопасностью пассажиров нет никакой связи. Наличие разрешения у водителя тоже никак на это не влияет.

«Само по себе наличие или отсутствие разрешения на деятельность такси ничего не гарантирует. Даже в контексте того, что сейчас перевозчик должен предоставить справку о наличии или отсутствии судимости при подаче заявления на получение такого разрешения», — поделилась мнением Мамай.

За последние 5 лет работы сервиса было совершено более миллиарда поездок и зафиксирован только один случай, когда водитель причинил вред здоровью пассажира, рассказала Мамай. «Ранее этот водитель не был судим. А вероятность попасть в такую ситуацию статистически меньше одной стотысячной процента», — добавила собеседница «Татар-информа».

Аналитики «Яндекс.Такси» видят причину повышения цены в остром дефиците водителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане реже ездят на такси, а водителей все равно не хватает

Что же с ценами на такси в Татарстане? Свежую аналитику по регионам за этот год выкатил «Яндекс.Такси». Так, в Татарстане средняя стоимость минуты за год выросла на 26%. Выше только в Ростовской области — там 27%. Для сравнения: в Московской области (включая Москву) рост на 19%, а в Ленинградской области (включая Санкт-Петербург) — на 21%. Аналитики отмечают, что сильнее стоимость минуты росла там, где больше ощущается дисбаланс спроса и предложения.

Аналитики «Яндекс.Такси» видят причину повышения цены в остром дефиците водителей. Часть из них покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание и уходит в другие сферы. На ситуацию повлияли также отток мигрантов и растущие издержки, считают в «Яндекс.Такси». Отрасли такси дополнительно нужны около 80 тыс. водителей по всей России, считают в компании.

В сервисе «Максим» «Татар-информу» тоже сказали о дефиците водителей. По их данным, люди стали реже заказывать такси, но водителей все равно не хватает. Из-за высоких цен такси перестает быть такой же доступной услугой, как раньше. Игроки рынка видят главной причиной новый закон о такси.

«Несмотря на то что сейчас декабрь, для которого характерен рост спроса на такси, количество поездок снижается. Со второго полугодия статистика заказов приближается к аналогичному периоду 2021 года. Количество заказов снизилось, но отрасль по-прежнему остро ощущает нехватку исполнителей», — рассказала «Татар-информу» специалист отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Екатерина Мамай.

Личный автомобиль выигрывает у такси, когда речь идет о семейных людях, у которых есть дети или, например, престарелые родители, которых нужно куда-то довезти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Такси — для работающих в городе одиночек, авто — для семейных людей и живущих в пригороде

Учитывая цены на такси в Татарстане и Казани в частности, возникает вопрос: не лучше ли купить свой автомобиль и «не париться»? При этом цены на новые авто и машины с пробегом сильно кусаются. Можно ли вообще определить, что выгоднее – такси или личный транспорт? Этот вопрос «Татар-информ» задал главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову.

«Это бессмысленная затея считать, что выгоднее — свой транспорт или такси. Это вещь, не измеряемая напрямую. Ни каршеринг, ни такси не решают все наши жизненные проблемы. Личный автомобиль — это не просто средство передвижения», — ответил Кадаков.

Главред «За рулем» считает, что личный автомобиль выигрывает у такси, когда речь идет о семейных людях, у которых есть дети или, например, престарелые родители, которых нужно куда-то довезти. Иногда личный автомобиль помогает решить и рабочие вопросы, в таком случае на такси тоже не наездишься, считает Кадаков.

«Все эти разговоры и сравнения годятся для молодежи, не обремененной житейскими заботами. Это может быть не обязательно 18 лет, это может быть и 30 лет, и 35 лет. Я говорю о случаях, когда домохозяйство состоит из одного человека. Да, тогда можно обойтись без автомобиля, ездить на каршеринге или такси», — сказал собеседник «Татар-информа».

Если же вы семья как минимум с одним ребенком, то пользоваться такси на постоянной основе — дело затратное. В этом случае у сервисов такси есть спецтариф «Детский», куда включено детское кресло, либо можно поставить свое, но наценка никуда не денется.

«Представим: молодая мама с двумя детьми. Одного ей надо отвезти условно в хоккейную школу с амуницией, а второго, например, в детский сад или ясли. Неужели вы пойдете до ближайшего автомобиля каршеринга через дворы с детьми и со всем барахлом, которое нужно? Я это к тому, что автомобиль — это некоторое место для хранения нужных вещей. Вот у вас двое маленьких детей. Вам нужно два детских кресла. Вы в каком такси найдете их? Или в каршеринге? Даже если вы готовы доплатить, вы попробуйте найти», — привел пример Максим Кадаков.

Сложно сравнивать такси и личное авто еще и потому, что нужно учитывать место. В больших городах ситуация и с такси, и с общественным транспортом отличается от того, как обстоят дела в маленьких городах и тем более деревнях.

«В Казани с общественным транспортом все неплохо, есть метро. То же самое в Москве и Санкт-Петербурге, а возьмите городок поменьше. Например, Елабугу, Набережные Челны, более мелкие города. Я не уверен, что там вы все свои вопросы закроете с помощью такси. Да и каршеринга нет во многих местах», — сказал главред «За рулем».

«Немало тех, кто при нынешних ценах на авто не может себе позволить такую покупку. Очевидно, что для них поездки на такси окажутся доступнее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда люди выбирают авто вместо такси, речь далеко не о деньгах

С вопросом «Что выгоднее — такси или личный транспорт?» мы обратились и в сервис «Максим». Там тоже не смогли дать однозначного ответа – проще говоря, надо смотреть по ситуации.

«Владение личным автомобилем и поездки на такси — это очень разный опыт. И выбор здесь не всегда будет зависеть только от выгоды. Есть люди, которым сложно освоить навыки вождения и получить водительское удостоверение. Немало тех, кто при нынешних ценах на авто не может себе позволить такую покупку. Очевидно, что для них поездки на такси окажутся доступнее. Тем, кто живет в пригороде, а работает в центре, вероятно, будет необходим личный автомобиль», — ответили в сервисе такси.

Екатерина Мамай добавила, что даже наличие собственного авто не гарантирует полный отказ от услуг такси. «Автолюбители тоже заказывают поездки, например, в холодную погоду или когда собираются отдохнуть», — ответила специалист из сервиса «Максим».

Если говорить о затратах на личный автомобиль, то придется раскошелиться. Покупка самого автомобиля, получение прав, оформление страховки, налог на транспорт в течение года, техобслуживание, ремонт при поломках, сезонная смена шин и так далее.

Дополнительные расходы могут возникать постоянно. Заменить масло, купить незамерзайку, оплатить платную парковку в городе, купить щетку для снега, вымыть автомобиль на мойке самообслуживания или доверить профессионалам. Словом, оценивать преимущества такси и личного транспорта — это то же самое, что сравнивать съемное жилье и свою квартиру.

«Автомобиль, безусловно, обременяет. С квартирой то же самое. Ее надо купить, квартплату отдавать, там периодически надо делать ремонт. Можно, конечно, снимать: захотел одну, захотел другую. Вот история со своим автомобилем и такси — это что-то из этой серии», — считает главред «За рулем» Максим Кадаков.

В общем, поездки на такси и покупка личного автомобиля с повышением цен стали менее доступными для части населения. Но каждый должен решить сам для себя, проще ли ему добираться на такси. Или же сделать выбор в пользу личного автомобиля, чтобы он смог решить личные и семейные проблемы в любую минуту. Но за любое удовольствие надо платить, будь то такси или личный транспорт. Во всяком случае, такси вряд ли станет дешевле до тех пор, пока не будет закрыт вопрос с водителями.