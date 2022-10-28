Закон об укрупнении регионов: для чего Минстрой России правит Градостроительный кодекс?

Министерство строительства России хочет урегулировать развитие агломераций с помощью поправок в Градостроительный комплекс. С одной стороны, поправки помогут остановить хаотичное разрастание городов. С другой – они закладывают базу для укрупнения регионов. Подробности – в материале «Татар-информа».

Изменения в Градостроительный комплекс могут упорядочить разрастание городов, наладить инфраструктуру агломераций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О чем новый закон?

Поправки в Градостроительный кодекс, которые должны упростить развитие агломераций, подготовило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Они должны определить, как будут взаимодействовать два региона или муниципалитета – определять границы, развивать инфраструктуру, готовить документы и так далее.

По всей видимости, агломерации получат более значимый статус, чем муниципалитеты и регионы. При этом, если агломерация вбирает территории нескольких регионов или муниципалитетов, решение по ним будет принимать федеральный центр.

В законопроекте указано, что субъекты должны привести схемы территориального планирования в соответствие с новыми поправками до 1 января 2026 года. Сам закон, как ожидается, вступит в силу 1 марта 2023 года. То есть за три года регионы должны будут провести огромную работу с градостроительной документацией. С полным перечнем поправок, которые предлагается принять Госдуме, можно ознакомиться здесь.

Для чего понадобился новый закон?

Причина № 1

Изменения в Градостроительный комплекс могут упорядочить разрастание городов, наладить инфраструктуру агломераций.

В Татарстане существует три экономические агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская. На их территории проживает 77% населения, а предприятия обеспечивают 86% внутреннего регионального продукта (ВРП).

Казанская агломерация будет развиваться в двух направлениях. Их условно называют «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел». Всего в рамках этого проекта построят 10 млн кв. метров многоквартирного жилья. Это треть всего жилья, которое в Татарстане должны ввести до 2030 года. А вот с развитием инфраструктуры возникали проблемы.

– В России во всех городах-миллионниках идет развитие агломераций, города расползаются, обрастают. Любое упорядочивание процесса было бы выгодно Казани. С другой стороны, встает вопрос – не испортим ли мы развитие агломераций. Почему люди строят дома в районах? Там жилье дешевле, чем квартира в городе. Если все эти районы подчинят Казани, там тоже подорожает жилье, люди поедут в следующий пояс. Например, не в Куюки, а за Лаишево или в Верхний Услон. Если сохраняем дешевое жилье в пригороде, закон нужен, чтобы создавать совместную инфраструктуру, транспорт. Так, сейчас по закону городской автобус не может ехать в пригородный район, – говорит активист «Казан Урбанче» Тимур Ямашев.

С развитием инфраструктуры возникают проблемы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пример он приводит 36-й автобус, который, заезжая в поселок Осиново, нарушает закон. Перевозчик из-за этого даже получал предписание. Однако у жителей Осиново это вызывает возмущение. Они тоже живут в многоэтажках, через дорогу от «Салават Купере». Но формально их разделяет граница, потому что соципотечный микрорайон уже относится к Казани.

Причина № 2

В то же время новые поправки могут стать правовой базой для укрупнения регионов.

В прошлом году вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал существующее административное деление «неправильным». Фактически в Правительстве предлагали «подтянуть» слабые регионы за счет экономически более развитых. В качестве примера Марат Хуснуллин приводил Татарстан и Марий Эл.

«Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе Марийской Республики, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база», – отмечал вице-премьер во время круглого стола, который проходил в Высшей школе экономики.

Марат Хуснуллин назвал существующее административное деление «неправильным» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правда, организаторы мероприятия позже подчеркивали, что укрупнение регионов не обсуждалось. Тем не менее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что вместо существующих регионов появится 41 агломерация. Назывались даже некоторые приоритетные агломерации, с которых якобы может начаться процесс укрупнения территорий:

Московская (Москва и часть Московской области) Петербургская (Санкт-Петербург и часть Ленинградской области) Краснодарская (Краснодар и северная оконечность Адыгеи) Казанская (Татарстан и расположенные в Марий Эл города Волжск и Звенигово)

Во время визита в Казань о создании мегаагломераций говорил и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отмечал, что крупные агломерации будут определять экономическое развитие России. По словам Кудрина, центрами международного уровня могут быть агломерации с населением 8-9 млн человек. Татарстан, по мнению чиновника, мог бы выиграть от создания Поволжской агломерации, именно республику он предлагал сделать ее «ядром».

Плюсы агломераций в том, что потенциал территории возрастает, расширяется количество мест разделения труда, связность территорий между собой. Из минусов можно назвать то, что агломерация поглощает природные территории, природа уничтожается застройкой, – говорит заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«Татар-информ» отправил в Минстрой России запрос о том, планируется ли укрупнение регионов за счет агломераций. На момент публикации ответ не поступил.