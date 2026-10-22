Закон о пробации в России позволил снизить процент рецидивистов в 17 раз

Процент рецидива среди тех, кто прошел пробацию, в 17 раз ниже, чем среди осужденных, которые после освобождения не обратились за помощью. Об этом сегодня на открытии межрегионального форума «Пробация в Поволжье: опыт взаимодействия власти и общества в ресоциализации осужденных и лиц, отбывших наказание» рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

«Институт пробации достаточно новый, но уже можно сказать, что он достаточно успешно развивается. Сейчас в стране исполняется три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная», – отметила она.

Исполнительная пробация направлена на помощь тем, чье наказание не связано с лишением свободы, пенитенциарная – для тех, кто еще находится в исправительном учреждении либо исправительном центре, а постпенитенциарная начинается уже после освобождения.

«Исполнительная пробация применяется с 2024 года и уже дает определенные результаты. Все больше осужденных обращается за помощью, и успешность пробации подтверждается тем, что процент рецидива среди тех, кто обратился за пробацией, в 17 раз ниже, чем среди остальных категорий осужденных, состоящих на учете в угловно-исполнительной инспекции», – привела данные она.

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