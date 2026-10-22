«Чтобы вошли в мир не преступниками»: в Казани обсудили помощь осужденным

Как помочь тем, кто когда-то совершил преступление, вернуться к нормальной жизни и стать полноценным членом общества? А главное – помочь не оступиться вновь? Как применять на практике Закон о пробации и работать с непростым контингентом? Об этом говорили сегодня на форуме в Казани, куда приехали представители со всего ПФО.





На площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» в Казани собрались представители 14 регионов ПФО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пробация – прежде всего инструмент профилактики повторных правонарушений»

В Казани открылся межрегиональный форум «Пробация в Поволжье: опыт взаимодействия власти и общества в ресоциализации осужденных и лиц, отбывших наказание».

Организаторами форума стали Общественная палата Российской Федерации совместно с Министерством юстиции России при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и Правительства Республики Татарстан.

На площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» в Казани собрались представители 14 регионов ПФО. Они обсудили, как работать с бывшими осужденными и помогать им влиться в общество и не оступиться вновь.

«Пробация – это прежде всего инструмент профилактики повторных правонарушений со стороны лиц, которые освободились из мест лишения свободы. Сегодня мы видим, что в республике ведется системная работа, и Федеральный закон №10 ’’О пробации в Российской Федерации’’ как раз дает регионам полномочия в части установления дополнительных мер поддержки в отношении тех, кто освободился из мест лишения свободы. Это прежде всего оказание юридической помощи, консультативной, психологической поддержки, и, конечно же, основное – это вопрос трудоустройства, оказание содействия в получении образования и переобучения в случае необходимости», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В республике все нормы законодательства в сфере пробации реализуются в полной мере, добавила она.

«Прежде всего, нужно отметить, что в Татарстане действует межрегиональная рабочая комиссия по вопросам пробации и по реализации федерального закона, возглавляет которую первый заместитель Премьер-министра Рустам Камилевич Нигматуллин. Только в рамках межведомственной работы возможно выстроить эффективную, работающую систему», – обратила внимание министр труда.

Эльмира Зарипова отметила, что трудоустройство человека, который недавно вышел на свободу, – это первоочередная задача. Именно поэтому в комиссию включены представители органов труда, занятости, социальной защиты, а также образования, здравоохранения и юридические службы.

«У нас выстроена работа не только в рамках комиссии, для реализации всех полномочий действует 306 соглашений между учреждениями уголовно-исполнительной системы, службами занятости, органами здравоохранения, образования и на местах с органами местного самоуправления. Это позволяет человеку восстановить документы, трудоустроиться», – рассказала она.

«Работа с бывшими осужденными позволяет гарантировать безопасность в нашем обществе»

Министр добавила, что в Татарстане есть хороший опыт трудоустройства бывших осужденных.

«Мы ведем реестр работодателей, готовых оперативно предложить рабочие места таким гражданам. Осуществляется системная поддержка не только работника, но и работодателя. В республике принята норма, согласно которой работодатели, которые берут к себе на работу таких граждан, могут получить компенсацию части оплаты труда. Кстати, в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались шесть работодателей республики», – добавила Эльмира Зарипова.

В Татарстане также существуют мера поддержки в виде выплат для тех, кто освободился из исправительных учреждений.

«Чтобы покрыть расходы на первые необходимые нужды, восстановить документы, оплатить госпошлину и так далее, выплачивается поддержка – 10 552 рубля. На эти выплаты из бюджета республики ежегодно закладывается до двух – двух с половиной миллионов рублей», – отметила министр.

Также плотная работа выстроена с УФСИН России по РТ.

«Допустим, человек еще находится в местах лишения свободы, но мы понимаем, что через два-три месяца он выйдет на свободу, ему уже нужно будет подготовить рабочее место, а самое главное – нужно будет его профилировать. Мы проводим ярмарки вакансий и в исправительных учреждениях, и вне их территорий. Ежегодно проходит около тридцати таких ярмарок. Также мы взаимодействуем с общественными организациями – именно они помогают в восстановлении документов и в оказании правовой и консультативной поддержки», – рассказала она.

Эта работа с бывшими осужденными позволяет гарантировать безопасность в нашем обществе, подчеркнула Эльмира Зарипова.

«В республике действуют пять центров пробации на 59 мест – это уникальный опыт Татарстана. Здесь человек может получить кров, первую необходимую поддержку после освобождения. По итогам этого года мы видим, что 30 человек получили серьезную системную поддержку. 74% бывших осужденных в Татарстане были трудоустроены», – привела данные она.

Михаил Аничкин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно готовить специалистов соцслужб и здравоохранения – серьезное внимание нужно уделить психологической поддержке»

О том, как применять закон и как работать с таким непростым контингентом, будут говорить на форуме, отметил председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

«В этом вопросе две стороны – это государство и люди, которым предлагают изменить свою жизнь и вернуться к общечеловеческому пониманию жизни. Контингент очень сложный, и результат работы зависит от того, насколько грамотные специалисты будут в нее включены. Не секрет, что менталитет этих людей совершенно иной и носит криминальные установки», – отметил он.

Михаил Аничкин добавил, что закон о пробации помог снизить рецидив некоторых видов преступлений.

«Сейчас мы находимся в сложных условиях: растет количество внешних угроз. Не секрет, что и изнутри наше государство тоже пытаются расшатать. Наши недруги ищут питательную среду, через которую можно возбудить отрицательные, негативные процессы в нашей стране. Для того, чтобы этого не было, необходимо комплексное решение задачи. Это взаимодействие как гражданского общества, которое реагирует на изменения, происходящие внутри страны, так и правоохранительных и силовых органов», – подчеркнул председатель Комиссии Общественной палаты.

Он обратил внимание, что слабым местом в работе с пробацией является отсутствие достаточного количества грамотных специалистов.

«Как обычно бывает, приняли закон, а вопрос к специалистам остался, поэтому процесс этот долгий. Нам нужно готовить специалистов социальных служб, а также здравоохранения, поскольку серьезное внимание нужно уделить психологической поддержке», – уверен Михаил Аничкин.

Елена Коробкова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Процент рецидива среди тех, кто обратился за помощью, в 17 раз ниже»

«Институт пробации достаточно новый, но уже можно сказать, что он достаточно успешно развивается. Сейчас в стране исполняется три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная», – рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

Исполнительная пробация направлена на помощь тем, чье наказание не связано с лишением свободы, пенитенциарная – для тех, кто еще находится в исправительном учреждении либо исправительном центре, а постпенитенциарная начинается уже после освобождения.

«Исполнительная пробация применяется с 2024 года и уже дает определенные результаты. Все больше осужденных обращаются за помощью. Успешность пробации подтверждается тем, что процент рецидива среди тех, кто обратился за помощью, в 17 раз ниже, чем среди остальных категорий осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции», – привела данные она.

«Проект, который реализует наша комиссия, был образован 14 октября 2024 года, то есть он идет по стране уже два года. Задача нашего проекта – осуществить мониторинг исполнения законодательства на территории Российской Федерации. Наш проект был связан с посещением ряда регионов, в данный момент это уже 32-й регион в нашем формате работы. И теперь мы решили не просто посещать регионы, но и проводить там соответствующие форумы», – рассказал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию c ОНК Александр Воронцов.

Александр Воронцов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он поблагодарил Правительство Татарстана и институт Главного федерального инспектора, которые помогли в организации форума.

«Конечно, очень надеемся, что форум поможет обозначить острые проблемы – они есть, дать хорошие положительные практики – они тоже есть, и их достаточно много. А главное – чтобы люди обменялись опытом, тем, что наработано», – подчеркнул он.

Александр Воронцов добавил, что в настоящее время пробация является добровольной – осужденный сам решает, воспользоваться ему мерами поддержки или нет.

«Наша задача – вовлечь всех освободившихся через пробацию в процесс ресоциализации и восстановления. Потому что когда человек находится в местах лишения свободы, особенно длительное время, он теряет связь с обществом, начинает меняться. Когда он был осужден, телефоны с кнопочками были, а сегодня уже искусственный интеллект применяют – мир значительно изменился. И наша задача, чтобы он в этот мир вошел, и вошел не преступником, а нормальным человеком», – подчеркнул он.

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» рассказывают своим подопечным о возможности получить поддержку по «Закону о пробации» и направляют их в центры пробации при необходимости.

Алена Гаврилова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку участникам СВО независимо от их предыдущего опыта и трудового стажа. У ребят, возвращающихся к мирной жизни, разный уровень профессиональной подготовки, а у некоторых пока нет необходимых для трудоустройства навыков. Одним из инструментов их социальной адаптации является пробация. В Республике Татарстан действуют пять центров, с которыми выстроена такая система взаимодействия. Ветеранам помогают получить медицинскую и профориентационную помощь, временное жилье и регистрацию. Особое значение придается восстановлению социальных связей. Благодарю главу Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и его команду за высокое внимание к ресоциализации ветеранов СВО. Татарстан сегодня – это площадка единомышленников и передового опыта», – отметила заместитель председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Алена Гаврилова.

«Треть из ста человек возвращаются к нормальной жизни общества»

«В субъектах Приволжского федерального округа накоплен колоссальный опыт взаимодействия субъектов пробации и бизнес-сообщества. Так, развитию благотворительного проекта АНО Центр социальной пробации “Приют человека” в значительной мере способствует сотрудничество с бизнес-сообществом, которым вложено в развитие проекта 100 миллионов рублей. Средства были потрачены на реконструкцию, строительство, обустройство и обслуживание пунктов питания организации», – привел пример Татарстана заместитель министра юстиции России Вадим Баланин.

Он отметил, что об эффективности проекта «Приют человека» говорит статистика – 30 человек из 100 после прохождения программы возвращаются к нормальной жизни в обществе. Здесь даже при отсутствии необходимых документов у бывшего осужденного помогают бороться с зависимостями.

«Особых успехов в создании инфраструктуры и выстраивании реальной помощи граждан сегодня добились наши коллеги из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан. Здесь мы видим примеры высочайшей самоотдачи. Здесь центры пробации стали настоящими точками возвращения людей в социум», – заявил министр.

«Проведение столь масштабного мероприятия в столице Республики Татарстан подчеркивает высокую значимость и актуальность вопросов, вынесенных на повестку дня. Проект Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу исполнения Федерального закона “О пробации” является сверенным и ключевым шагом на пути к созданию эффективной, гуманной и всеобъемлющей системы возвращения граждан к полноценной общественной жизни», – подчеркнул Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Айрат Ахметшин.

Затем представитель каждого региона ПФО рассказал о том, как у них воплощается в жизнь Закон «О пробации». Участники форума обменялись опытом и рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в работе.