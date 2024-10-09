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Общество 9 октября 2024 11:11

Закон о лишении прав за сокрытие госномеров одобрили в Совфеде

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Совет Федерации проголосовал за принятие закона, согласно которому за использование устройств, позволяющих скрыть государственный номер машины, автовладельцу будет грозить лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет.

Согласно действующим правилам, за управление транспортным средством с грязными или нечитаемыми номерами водителя могут оштрафовать на 500 рублей. За движение без госномеров, их сокрытие или намеренное видоизменение можно лишиться водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев или получить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Также законом предлагается лишать прав на срок до 1,5 лет за повторное вождение автомобиля без номеров или с использованием скрывающих материалов.

Ранее сообщалось, что в России прогнозируется снижение импорта легковых автомобилей начиная со следующего года.

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