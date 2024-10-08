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В России прогнозируют падение объемов импорта легковых автомобилей
Российские власти спрогнозировали падение объемов импорта легковых автомобилей в страну начиная со следующего года. Об этом свидетельствуют сопроводительные материалы к проекту федерального бюджета.
В частности, импорт легковых машин в следующем году составит 1,085 млн единиц. Из них на новые авто придется 733,5 тыс. машин. Согласно прогнозу, в 2026 году в страну завезут 916 тыс. автомобилей, 633,2 тыс. из них – новые, а в 2027-м — 776 тыс. (547,4 тыс. новых), пишет РБК.
Средний размер утилизационного сбора на ввозимые легковые машины в следующем году будет равен 602 тыс. рублей c одного автомобиля, в 2026-м — 716 тыс. рублей, в 2027-м — 798 тыс. рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году в РФ завезли 1,09 млн легковых машин: 707 тыс. новых и 387 тыс. с пробегом.
Ранее сообщалось, что Татарстан возглавил рейтинг российских регионов по количеству заявок на автомобильные кредиты.
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