Закон о FAN ID одобрили в Совфеде России

Сегодня Совет Федерации РФ одобрил введение закона о паспорте болельщика FAN ID на территории России с 1 июня 2022 года. Без оформления данного документа зрители не смогут посещать спортивные соревнования на территории России.

Предварительно известно, что оформлять «паспорт болельщика» можно будет через портал госуслуг. Инициатором законопроекта является правительство РФ. По замыслу создателей законопроекта, этот электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Напомним, что в Казани большое количество спортивных клубов, среди которых большим количеством болельщиков на трибунах могут похвастать хоккейный «Ак Барс», футбольный «Рубин», баскетбольный УНИКС и волейбольный «Зенит». Ранее ИА «Татар-информ» публиковало большой материал о последствиях введения нового закона для казанских спортивных команд.