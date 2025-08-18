Заключившие контракт в подразделение БПЛА в РТ могут рассчитывать на выплату 3,1 млн
В Татарстане заключившие контракт на военную службу в подразделениях БПЛА могут получить одну из самых высоких единовременных выплат в стране — в республике выплаты контрактникам составляют до 3,1 млн рублей.
Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.
Набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов. Работать новобранцы будут с дронами «Ланцет», «Орлан», «Элерон», «Герань» и другими современными беспилотниками.
Желающих научиться управлению беспилотниками и подписать контракт с Минобороны РФ ждут до конца августа, так как набор ограничен – не более 50 человек.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов).