Заключившие контракт в подразделение БПЛА в РТ могут рассчитывать на выплату 3,1 млн

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане заключившие контракт на военную службу в подразделениях БПЛА могут получить одну из самых высоких единовременных выплат в стране — в республике выплаты контрактникам составляют до 3,1 млн рублей.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов. Работать новобранцы будут с дронами «Ланцет», «Орлан», «Элерон», «Герань» и другими современными беспилотниками.

Желающих научиться управлению беспилотниками и подписать контракт с Минобороны РФ ждут до конца августа, так как набор ограничен – не более 50 человек.