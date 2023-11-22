Глава центра «Батыр» рассказал, как проходит оформление на службу по контракту в Казани

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Руководитель центра «Батыр» Владислав Кузнецов рассказал в интервью «Татар-информу», как в Казани за сутки оформляют желающих поступить на службу по контракту. По его словам, раньше процесс сбора документов, анализов и справок занимал не меньше месяца, так как ведомства, диспансеры и больницы располагались далеко друг от друга и кандидатам приходилось долго сидеть в очередях.

«Принцип "одного окна" в нашем центре как раз заключается в том, что кандидату ничего не нужно делать самому. Он приходит к нам и под контролем менеджера заполняет биографию. Тут же он получает банковскую карту, реквизиты которой мы передаем в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Потом на служебном автомобиле мы отвозим его до городской больницы №16, где он проходит медицинский осмотр. Там под контролем рекрутера он по "зеленому коридору", то есть без очередей и ожидания, сдает все анализы и проходит врачей. После этого мы поддерживаем связь с кандидатом по телефону», – сказал он.

Уже вечером в «Батыр» приходят результаты анализов гражданина и заключение врача о степени его годности. Также туда приходит ответ о том, состоит ли гражданин на учете в наркологическом, кожно-венерологическом или психоневрологическом диспансере. После этого с кандидатом связываются по телефону и сообщают результат. Если все в порядке, то дело отвозят в пункт отбора. Ночью кандидата включают в приказ, а утром его подписывают, и гражданин уже является военнослужащим по контракту.

«Чтобы подписать контракт вам необходимо прийти в центр "Батыр" с паспортом, военным билетом, ИНН, СНИЛС и документами об образовании. Если какого-то из документов нет, мы поможем его восстановить», – дополнил он.

Подробное интервью на тему о льготах, выплатах и оформлении на службу по контракту читайте на сайте «Татар-информа».