Заключение Главгосэкспертизы по мосту через Каму на обходе Челнов ожидают 26 мая

Росавтодор рассчитывает получить заключение Главгосэкспертизы России по мосту через Каму, который будет построен на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов, 26 мая. Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков на совещании в штабе строительства на втором этапе обхода в районе села Шингальчи Нижнекамского района РТ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В ближайшее время произойдет несколько ключевых событий по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. Завтра мы ожидаем получения положительного заключения Главгосэкспертизы России по проекту важнейшего искусственного сооружения на обходе – моста через Каму, который будет построен в составе первого этапа. Решение по дорожной части проекта первого этапа будет принято в первой декаде июня», – сказал Новиков.

Он отметил, что Росавтодор ежедневно проводит мониторинг работ на объектах маршрута Москва – Казань – Екатеринбург. Результаты мониторинга показывают, что все мероприятия выполняются по графику.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. километров, из которых около 305 километров приходится на Татарстан. В республике маршрут начнется от трассы М12 в районе Шали и пройдет до Нижнекамска по трассе М7 «Волга», затем – по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом через участок реконструкции автодороги М7 до границы с Башкортостаном.

Участок трассы М7 от Казани до Нижнекамска, входящий в скоростной маршрут, – четырехполосная дорога первой категории. Она находится в нормативном состоянии, поэтому не требует модернизации за исключением мероприятий по безопасности дорожного движения и повышения скоростного режима.

В частности, на нескольких участках будут построены 22 надземных пешеходных перехода. Это решение позволит убрать светофоры и организовать беспрерывное движение транспорта на скоростном маршруте.

Проектная документация по надземным переходам находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Получение положительного заключения на объекты ожидается в июне этого года.

Напомним, что в совещании в Нижнекамском районе Татарстана принял участие Президент республики Рустам Минниханов. Он ознакомился с вопросами строительства дороги, а также оценил ход работ, совершив облет территории на вертолете.