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Транспорт
25 мая 2022  14:34

Минниханов оценил ход строительства дороги-обхода Нижнекамска и Челнов

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Минниханов оценил ход строительства дороги-обхода Нижнекамска и Челнов
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел выездное совещание, посвященное вопросам строительства трассы М7 на участке обхода Набережных Челнов и Нижнекамска. Руководитель РТ оценил ход строительства дороги, совершив облет территорий на вертолете, а также пообщался с рабочими, занятыми на втором этапе возведения участка. Мероприятие состоялось у села Шингальчи в Нижнекамском районе Татарстана.

Открывая совещание, Рустам Минниханов подчеркнул, что новая дорога поможет повысить транспортную доступность в республике, в том числе разгрузив проезд по плотине Нижнекамской ГЭС. Строительство трассы разделено на три участка и входит в проект скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.

Сейчас работы ведутся на втором этапе строительства, площадь участка составляет 23,7 км. По первому этапу документация находится на рассмотрении Главгосэкспертизы, по третьему выдано положительное заключение экспертизы РФ. Строительство последнего этапа начнется, когда определится подрядная организация и будет заключен соответствующий контракт.

Президент Татарстана совершил облет территорий на вертолете, а также провел беседу с участниками строительства обхода. После этого участники совещания обсудили ход строительных работ.

«Сегодня на втором этапе продолжается подготовка территории строительства, возводятся производственные базы — осуществляется монтаж АБЗ и ГСУ, завозят материалы. На объекте уже устроено 937 тыс. кубометров насыпи, что составляет 40% от всего объема. Параллельно ведется строительство 7 водопропускных труб из 30 предусмотренных проектом. На семи мостах Аланка, Клятлинка, Авлашка, Аштылга и ручьи ведутся работы по сооружению опор», — уточнили в пресс-службе Президента Татарстана.

В строительстве обхода участвуют более 300 рабочих, задействовано 144 единицы техники.

Ранее Президент Татарстана посетил Лаишевский район Татарстана, где провел совещание, посвященное вопросам строительства восьмого этапа трассы М12.

#Рустам Минниханов #трасса м-7
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