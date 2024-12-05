«Закладчики с каждым годом все моложе»: полицейские РТ о громких наркопреступлениях

Ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в Татарстане полицейские называют контролируемой, в то же время подчеркивают, что возраст преступников все снижается – в этом году, например, в республике задержали 12-летнюю закладчицу. На брифинге в МВД Татарстана сегодня рассказали подробности громких наркопреступлений.

На брифинге в МВД Татарстана рассказали подробности громких наркопреступлений Фото: 16.мвд.рф

«Полицейские Татарстана прикрыли четыре нарколаборатории»

С начала года по конец октября в Татарстане совершено 4,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Три четверти от всех этих преступлений связаны со сбытом наркотиков. В МВД Татарстана работу по этому направлению называют приоритетным направлением. Оперативная обстановка, по словам полицейских, в настоящее время под их контролем, есть и положительные результаты.

«Общее число наркопотребителей, стоящих на медицинском учете, сократилось, не треть снизилось количество летальных исходов среди наркоманов. Несмотря на социально-экономическую напряженность, не допущено вовлечения наркозависимых в криминальную деятельность», – рассказал на брифинге в МВД Татарстана начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Александр Михеев.

Основные силы сотрудников управления направлены на пресечение групповых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом году полицейским удалось прекратить деятельность четырех лабораторий, в которых производили наркотики. Три из них находились в Татарстане, четвертая – в Саратовской области. Было задержано 9 преступников и изъято более 25 килограммов готовых употреблению наркотиков.

«Не все понимают, что такое даже килограмм наркотиков. Один килограмм – это 5 тысяч готовых к употреблению порций. То есть 5 тысяч вовлеченных в употребление граждан», – объяснил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых.

С начала года по конец октября в Татарстане совершено 4,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани закладки оборудуют в тех местах, где отсутствуют видеокамеры»

За те же десять месяцев с начала года полицейские пресекли 5,5 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Было перекрыто 28 каналов поставки наркотиков на территорию республики.

«Стоит отметить, что уже на протяжении десяти лет в России распространен способ бесконтактной схемы сбыта наркотиков, то есть путем продажи в интернете и оборудования закладок. В Казани, как правило, закладки оборудуют в тех местах, где отсутствуют камеры, в безлюдных местах – возле жилых домов, в палисадниках, в лесных посадках. В МВД Татарстана создана специальная карта, на ней ежедневно фиксируют места, где задерживают людей с наркотиками. С учетом анализа подобной информации корректируются маршруты патрулирования полицейских», – рассказал Александр Михеев.

Наркополицейские обращаются к татарстанцам с просьбой: если вы заметили человека, который подозрительно себя ведет, что-то копает или просто прячет свертки в тайники в безлюдных местах, сфотографируйте его и тайник и направьте информацию в полицию вместе с описанием сделавшего закладку человека.

«Ни в коем случае нельзя брать с собой сверток и нести его в полицию, в таком случае вы рискуете сами стать подсудимым. Но если вы направите информацию о преступлении в полицию, вы сильно нам поможете и, возможно, внесете вклад в поимку рецидивиста», – поделился Александр Михеев.

В этом году были задержаны 65 несовершеннолетних, 45 из них были вовлечены в сбыт наркотиков Фото: 16.мвд.рф

«Задержали 12-летнюю школьницу, которая делала по городу закладки с синтетикой»

Беспокойство полицейских вызывает тот факт, что все моложе и моложе становятся наркопреступники. Как одна из мер профилактики подобных преступлений среди подростков, которую применяют полицейские, – проведение внезапных проверок, осмотр обучающихся в общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Это позволяет объективно оценить ситуацию, выяснить степень вовлеченности молодежи в подобные преступления и работать с ними на ранних стадиях.

«В этом году были задержаны 65 несовершеннолетних, 45 из них были вовлечены в сбыт наркотиков. В марте этого года в Нижнекамске была задержана 12-летняя школьница, которая делала по городу закладки с синтетическими наркотиками», – рассказал Александр Михеев.

Полицейские плотно работают с предпринимателями и их компаниями – не секрет, что для производства наркотиков используют сырье и различные химические вещества, так называемые прекурсоры.

«МВД контролирует организации, осуществляющие оборот и продажу прекурсоров, контролирует их отчеты. По результатам проверок в этом году на 17 таких организаций были составлены административные протоколы», – рассказал Александр Михеев.

Всего в этом году МВД удалось изъять из оборота 160 кг различных психоактивных веществ. То есть более 160 тысяч готовых к употреблению порций. Например, по одной порции почти на каждого жителя Альметьевска.

«Здесь не Колумбия, не Марокко. У нас нет тонн, десятков тонн, но и килограмм – это уже много», – рассказал Павел Фоминых.

Всего в этом году МВД удалось изъять из оборота 160 кг различных психоактивных веществ Фото: © «Татар-информ»

«Пожизненное заключение по делу о наркотиках – прецедент»

Сегодня же на пресс-конференции рассказали детали известной истории об участии татарстанских полицейских в ликвидации одного из крупнейших магазинов по продаже наркотиков на территории СНГ. «Татар-информ» сообщал, что три дня назад участники этой преступной группы выслушали свои приговоры в суде Московской области.

«В 2018-2019 годах сотрудниками МВД по РТ разрабатывалось преступное сообщество, занимавшееся сбытом наркотиков на территории Российской Федерации и Беларуси. Интернет-магазин XTC использовал для продажи площадку “Гидра”», – рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

Все началось с задержания 9 сентября 2018 года у паромной переправы недалеко от Казани автомобиля Dodge Ram, в котором нашли более 116 кг различных наркотиков.

«В автомобиле находились жители Москвы Александр Чирков и Игорь Силантьев. В самом начале Силантьев дал признательные показания, что помогло раскрыть других участников преступного сообщества», – рассказал Анвар Каримов.

Из показания Силантьева удалось узнать об остальных «распространителях» и их машинах. Два автомобиля Ford Explorer. Одну из машин удалось остановить в Марий Эл. В автомобиле ехали жители Москвы Турунов и Андреев, в ней обнаружили 45 кг наркотиков. Позднее выяснилось, что по пути из Москвы они делали закладки. Такие «подарки» были оставлены в Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. В дальнейшем при взаимодействии с коллегами из тех областей сотрудники МВД по РТ арестовали и остальных участников преступного сообщества.

«В дальнейшем нами совместно с местными сотрудниками был задержан куратор данных перевозок, Георгий Георгобиани. Во время осмотра его машины было изъято около 250 кг наркотических веществ. Именно он объяснял своим подопечным, как объехать известный на всю Россию стационарный пост Малиновка. Именно в попытке объехать Малиновку Силантьев и Чирков поплыли на пароме», – поделился Анвар Каримов.

Далее были задержаны люди, отвечавшие за «склад». А еще позднее был задержан химик магазина – Сергей Чех. В двух частных домах варилось огромное количество наркотиков.

Всего по этому делу было задержано 16 человек. Организатором нелегального магазина был Станислав Моисеев, который сначала сбежал на Украину, но в 2019-м вернулся, его удалось задержать и предать суду вместе с его сотрудниками.

«Суммарно всех подсудимых, кроме Моисеева, приговорили к 208 годам лишения свободы. Моисеева, как организатора, приговорили к пожизненному. По делу о наркотиках пожизненное заключение – прецедент. В Татарстане такого точно еще никогда не было», – рассказал Анвар Каримов.