Группа, организовавшая канал поставки наркотиков в РТ и регионы, выслушала приговор

Московский областной суд приговорил основателя крупнейшего интернет-магазина по продаже наркотиков Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы со штрафом в 4 млн рублей. Соучастники осуждены на сроки от 8 до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным «Татар-информа», в период с 2012 по 2013 годы Станислав Моисеев занимался сбытом наркотиков мелкими партиями. В мае 2016 года он устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков, где за пару месяцев «вырос» до должности «второго организатора» интернет-площадки.

Моисеев организовывал производство наркотиков, расширял штат сотрудников магазина, привлекал новых операторов. Сфера влияния распространялась на Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Казань, Набережные Челны, Нижегородскую, Воронежскую, Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Омскую и Ростовскую области, Ижевск и Удмуртскую республику, а также были налажены каналы поставки наркотиков из-за границы.

На заработанные от продажи наркотиков деньги Моисеев приобретал различные автомобили: Range Rover Evoque, BMW X6, Audi RS7 и Mercedes Gelandewagen.

Уголовное дело в отношении организатора и 16 участников преступного сообщества расследовалось в Следственном департаменте МВД России на протяжении нескольких лет.

Как стало известно агентству, 9 сентября 2018 года в Татарстане автоинспекторы остановили для проверки пикап Dodge Ram. В присутствии сотрудников пассажир иномарки заметно нервничал. После осмотра в панели автомобиля сотрудники ГАИ нашли сверток с наркотиками, в общей сложности было изъято 116,5 кг запрещенного вещества.

Владелец пикапа Игорь Силантьев решил реабилитироваться и «пошел на сделку» со следствием. По его указке оперативникам удалось задержать координатора Георгия Георгобиани, который подсказывал, «как лучше добраться» из Москвы до Уфы. Также в его автомобиле были обнаружены 250 кг наркотиков.

От задержанных полицейские получили новую информацию, значительно расширившую географию поисков. 27 сентября 2018 года оперативники поймали в Йошкар-Оле автомобиль марки Ford, выехавший с запрещенным товаром в Казань. При осмотре были обнаружены 45 кг наркотиков. На следующий же день прекратил свой маршрут и второй автомобиль Ford: наркосбытчиков поймали на выезде из Москвы с грузом в 57 кг наркотиков.

Оперативникам также удалось задержать куратора Силантьева. Его съемный дом представлял из себя распределительный пункт, где большие партии запрещенного товара фасовались на более мелкий опт.

В октябре 2018 года в неприметном гараже подмосковного города Видное оперативники перехватили еще двух участников наркосообщества с полутонной наркотиков. Руководство даркнет-магазина предоставило так называемому «Химику» 4 и 6 млн рублей на покупку недвижимости, подальше от глаз оперативников. Первый дом участник группировки спалил в ходе неудачного опыта, второй в деревне Черная грязь превратился в полноценное производственное помещение.

Уголовное дело в отношении Игоря Силантьева, который предоставил компрометирующие улики против организованной преступной группы и заключил соглашение со следствием, было выделено в отдельное производство. 31 марта 2021 года Кировский районный суд Казани признал его виновным в соучастии в преступной группе и в покушении на продажу наркотиков в особо крупном размере. Судом он был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Сегодня суд приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 4 млн рублей. Соучастники Моисеева осуждены на сроки от 8 лет до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей. Отбывать наказание Моисеев и 15 его соучастников будут в исправительных колониях особого и строгого режимов.

Кроме того, приговором суда в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осужденных. Также суд сохранил арест, наложенный на имущество, для исполнения приговора в части штрафов.