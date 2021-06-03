Закиров о выходе «Синтеза» в финал Кубка России: «Осталось сделать два шага»

Главный тренер казанского ватерпольнго клуба «Синтез» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» выход команды в финал Кубка России после второй победы над столичным «Динамо» (16:11), отметив игру молодежи.

«Учитывая счет первой игры (17:9), сегодня мы дали поиграть молодежи: Арслану Закирову, Игорю Чиркову, Эмилю Зиннурову, Даниилу Пронину. Дали отдохнуть капитану Сергею Лисунову. Поэтому играли нестабильно, много незавершений у ворот, попадания в штанги порой с метра. Тяжело упрекать ребят. Мне такие игры не нравятся — каждая команда доигрывает, игра не от ножа. Но ребята все равно молодцы. До Кубка России осталось сделать два шага», – отметил специалист.

В финале Кубка России 8 июня дома и 13 июня в Волгограде «Синтез» сыграет со «Спартаком».