Ватерполисты казанского «Синтеза» вышли в финал Кубка России

Обыграв сегодня в родном бассейне во втором полуфинальном матче столичное «Динамо» со счетом 16:11, казанский «Синтез» вышел в финал Кубка России.

После крупной победы «Синтеза» в Москве в первой встрече со счетом 17:9 у соперника оставались чисто теоретические шансы выйти в финал.

Казанцы, разумеется, не собирались откладывать дело в долгий ящик и в первой четверти хозяева уверенно подтвердили свое преимущество. В концовке периода Арслан Закиров с пенальти, а затем в большинстве сделал счет 4:1. Как и в предыдущих играх, второй период «Синтез» провел очень мощно. Правда, сначала москвичи сократили разрыв в счете — 5:3. Но затем игра пошла в одни ворота. Вслед за Закировым свой хет-трик оформил и Адель Латыпов — 7:3. Завершился период дублем Степана Андрюкова, 10:3. Исход встречи и полуфинала уже не вызывал никаких сомнений.

В третьем периоде «Динамо» наказало хозяев за расслабленность, забросив пять мячей за восемь минут, еще и пенальти гости не реализовали, 13:8 перед последним периодом. Доигрывая матч, москвичи сумели забить в Казани больше, чем в своем бассейне. Но и только, свой хет-трик оформил в «Синтезе» Андрюков, 16:11.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 16:11 (4:1, 6:2, 3:5, 3:3).

В финале казанцы поспорят за Кубок России с волгоградским «Спартаком», одолевшим в полуфинале московский ЦОП. Первый финальный матч пройдет в Казани 8 июня.