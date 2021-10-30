Закиров о второй победе над «Штурмом»: Сегодня вышли с другим настроем

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» две подряд победы над «Штурмом-2002» в чемпионате российской ватерпольной суперлиги. Он посчитал, что у его команды был недостаточный настрой на игру.

«Вчера мы вышли не совсем мобилизованными, это нас и подвело — хозяева повели 3:0. Но мы сумели вернуться в игру. А сегодня мы, наоборот, начали игру с другим настроем, быстро обозначив, кто есть кто», — сказал специалист.

Он похвалил молодых игроков своей команды.

«Дали поиграть молодежи 2001-2002 годов рождения. И Аскар Махиянов сделал покер, это событие для молодого парня, не каждому это дано, как и первый гол за основу 19-летнего Замира Мирзиева. Хорошо себя молодежь проявила», — резюмировал Закиров.