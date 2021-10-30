Ватерполисты казанского «Синтеза» вновь обыграли «Штурм-2002»

Во втором матче седьмого тура российской ватерпольной суперлиги казанский «Синтез» вновь обыграл в подмосковной Рузе «Штурм-2002» со счетом 16:6.

Вчера казанцы выиграли в Рузе (12:5), но в первой четверти хозяева вели со счетом 3:0. Об этом гости не забыли.

В первой четверти очень быстро в хозяйские ворота влетели четыре безответных мяча — Николай Лазарев реализовал пенальти, Алексей Рыжов-Аленичев отличился в контратаке, Игорь Бычков точно исполнил второй пенальти, а Эмиль Зиннуров забил в большинстве, 0:4.

Во втором периоде Никита Деревянкин и Аскар Махиянов довели счет до 0:6, лишь после этого «Штурм» смог впервые отличиться с пенальти. Затем Махиянов оформил дубль, а еще один молодой казанец Замир Мирзиев установил счет первой половины, 2:8.

В третьем периоде разыгравшийся Махиянов сделал в контратаке хет-трик, Егор Васильев реализовал третий пенальти, Рыжов-Алениев отличился в большинстве, Зиннуров в равных составах — 3:12.

Заключительная восьмиминутка превратилась в формальность, поскольку исход встречи ни у кого сомнений не вызывал. Отметим покер Махиянова, итог — 6:16. 14-я подряд победа казанцев в чемпионате.

«Штурм-2002» (Руза) — «Синтез» (Казань) — 6:16 (0:4, 2:4, 1:4, 3:4).

В следующем туре 5-6 ноября «Синтез» встретится в родном бассейне с молодежным «Синтезом-УОР».