Наставник «Синтеза»: Проигрывая после трех периодов, вырвать победу дорогого стоит

Ватерполисты казанского «Синтеза» проявили в сегодняшней игре все свои лучшие качества. Такое мнение главный тренер клуба Марат Закиров высказал в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ», прокомментировав победу в Волгограде над «Спартаком» (10:9). Благодаря сегодняшнему триумфу казанцы вернули лидерство в суперлиги.

«Мы все — игроки и тренеры, сделали выводы из вчерашнего поражения. В итоге команда проявила свои лучшие качества. Мы были хороши сегодня», — сказал специалист.

Тренер рассказал, что сказал своим подопечным в последнем перерыве при счете 6:9: «Конечно, проигрывая после трех периодов 6:9, вырвать победу 10:9 дорогого стоит. В последнем перерыве сказал ребятам, что, мол, хорошо играете, продолжайте в том же духе. Они все поняли», — заключил Закиров.