«Синтез» вернул себе лидерство, обыграв «Спартак» со счетом 10:9

В повторном матче российской ватерпольной суперлиги казанский «Синтез» в Волгограде обыграл местный «Спартак» со счетом 10:9, вернув себе первое место, утраченное после вчерашнего поражения от «Спартака». Судьба встречи была решена в последней четверти, выигранной гостями со счетом 4:0.

Как и накануне, казанцы первыми забили — на второй минуте отличился Адель Латыпов. Хозяева быстро сравняли счет, после чего команды дважды обменялись голами в большинстве. И все же первый период лучше провели волгоградцы, 4:3. И вторая четверть осталась за хозяевами, увеличивших счет до 6:3, итог первой половины 7:5.

В третьем периоде гости дважды отбились в меньшинстве и дважды пропустили, забросив один мяч в ворота соперника. Как результат 9:6 перед заключительной восьмиминуткой.

И в последней четверти «Спартак» был сокрушен, не сумев забросить ни одного мяча. Сначала Роман Шепелев сократил отставание до двух мячей, 9:7. Потом гости не реализовали пенальти, но это лишь подстегнуло наших ватерполистов. Николай Лазарев забил в большинстве, 9:8, Даниил Пронин — с игры. И вот уже равенство 9:9 за две с половиной минуты до конца. Под занавес тайма Алексей Рыжов-Аленичев вывел-таки «Синтез» вперед, впервые за игру и установил итоговый счет матча: 9:10. Волевая и очень важная победа казанцев, опережающих теперь волгоградцев на два очка.

«Спартак» (Волгоград) — «Синтез» (Казань) — 9:10 (4:3, 3:2, 2:1, 0:4).

Матчи следующего 12-го тура «Синтез» проведет 13-14 января в Казани с астраханским «Динамо».