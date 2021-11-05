Закиров о победе над «Синтезом-УОР»: Молодежь горела желанием показать себя

Главный тренер казанского ватерпольного клуба «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» игру чемпионата суперлиги с молодежной командой (19:7), отметив пользу такого спарринга.

«Играли основная и молодежная команды. Молодежь горела желанием показать себя, где-то у них получалось неплохо, но потом они подустали. Первая команда играла на классе, не по счету как обычно, замены шли пятерками, отчего порой нарушались игровые связи», – резюмировал Закиров.

Специалист подчеркнул пользу сегодняшней встречи – обе команды получили практику в официальном матче.